Предложения челябинских врачей войдут в народную программу «Единой России»

Денис Проценко с представителями «Единой России» в Челябинске: главврачом детской поликлиники Антоном Рыжим и начальником госпиталя для ветеранов войн Татьяной Василенко. Фото: пресс-служба «Единой России»

На круглом столе в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» собрались главврачи челябинских больниц и поликлиник. Говорили прямо и откровенно о проблемах первичного звена: где взять молодых фельдшеров и педиатров, как их удержать и даже как преодолеть страх перед первым опытом работы.

У главврача Городской клинической больницы №40 или по-простому Коммунарки в «Единой России» свой проект — «Консилиум с Денисом Проценко». Это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Озвученные инициативы включаются в народную партийную программу. С челябинскими врачами встреча прошла в очном формате. Сначала Денис Проценко встретился с докторами «красной» зоны ковидной больницы в Малой Сосновке, затем выслушал руководящее звено.

Где найти и как удержать молодых врачей

Кадровая проблема — самая острая в первичном звене. Ее на круглом столе в «Единой России» не только озвучили, но и предложили конкретные решения.

— Можно купить новые машины скорой помощи, построить фельдшерско-акушерские пункты, но кто там будет работать — вот вопрос! — обозначил проблему Денис Проценко. — Поэтому мы обсуждаем механизмы привлечения в первичное звено. В Команде «Единой России» 17 врачей, которые заходят в Госудуму. Именно практики могут решить проблему.

Электросамокаты участковым и бильярды для психологической разгрузки — своим необычным опытом привлечения молодых кадров поделился главврач детской поликлиники №8, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий. Когда неординарный руководитель закупил новые средства передвижения, другие посмеялись, а поликлиники Санкт-Петербурга переняли идею и теперь пересаживают на самокаты своих докторов.

— У меня нет проблем с кадрами, потому что у меня круто, — резюмировал Антон Рыжий.

А вот в сельской территории самокатами уже кадры не удержишь. Главврач городской клинической больницы №6 Владимир Самохвалов еще совсем недавно руководил больницей в селе Долгодеревенское. Вспоминает: на его территории было зарегистрировано 80 тысяч человек, а по факту обслуживались 200 тысяч из соседнего Челябинка. Финансирование же направляется по первому показателю.

— Это очень сложный вопрос, я считаю, что финансирование районов должны быть индивидуальным. Даже Челябинская область насколько разная, что нельзя всех под одну гребенку.

Денис Проценко встретился с руководителями челябинских больниц. Фото: пресс-служба «Единой России»

Предложили вернуть целевиков

Студенты, которые поступили 10 лет назад в медвуз Челябинска по целевому набору, не стали возвращаться домой. А государство не потребовало, хотя работа по специальности в родном районе была прописана по контракту. Антон Рыжий несколько раз поднимал эту проблему, предлагая составить реестр целевиков, чтобы разговаривать с ними лично. Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского медицинского университета, академик РАН Андрей Важенин уже отстаивает соблюдение договоров через суд.

— За сто дней своего ректорства, я выиграл 10 исков, — заявил Андрей Важенин. Несколько ребят вернулись отрабатывать, кто-то заплатил по условиям контракта. Но должны быть прописаны более четкие условия. Это как взять кредит в банке и не вернуть.

Также Андрей Важенин обеспокоен безопасностью врачей. Так, на бригады скорой помощи регулярно нападают пациенты или их родственники.

— Нападение на врача нужно приравнять к нападению на полицейского, — предложил ректор.

Удаленные наставники

Проблему морального характера поднял председатель Медицинской палаты Челябинской области, главврач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман. Он убежден, что страх не справиться с работой играет определяющую роль, когда выпускник меда отказывается ехать на работу в село, где он, скорее всего, останется один.

— Нужно разработать программу наставничества для молодых докторов, ментороства, когда опытный специалист помогает начинающим, — заключил Дмитрий Альтман.

Развитие телемедицины, когда в отдаленной больнице моментально собирается консилиум онлайн, чтобы разрешить спорный диагноз, значительно упрощает проблему. Также можно поддерживать и молодых врачей, которым нужен совет.

На протяжении всего разговора Денис Проценко конспектировал все замечания и предложения челябинских коллег.

— Все это пойдет в наполнение и расширение народной программы в раздел «Здравоохранение», которую готовит «Единая Россия», — резюмировал по итогам встречи Денис Проценко.

После круглого стола знаменитого главврача Коммунарки тепло встретили студенты Южно-Уральского медицинского университета, судьба и проблемы которых так долго обсуждались. На улице перед общественной приемной они вывесили свои рисунки на тему «Как я вижу идеального врача будущего», среди которых был и портрет самого Дениса Проценко.

Студенты челябинского медуниверситета подарили Денису Проценко его портрет Фото: Ольга ЩАПИНА

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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