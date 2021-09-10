В нужную минуту: Алексей Текслер распорядился выделить полмиллиарда на помощь аграриям, пострадавшим от засухи

Губернатор в рабочих поездках по области много общается с людьми; о сложностях, вызванных засухой, знает не понаслышке. Фото: gubernator74.ru

Нынешнее лето вновь стало испытанием для южноуральского села. Из-за засухи в 11 районах региона был объявлен режим ЧС. Особенно тяжело пришлось на юге области. Посевы сгорали в почве, а с раскаленных небес неделями не выпадало ни капли дождя.

По данным регионального минсельхоза, в результате засухи пострадали 159 хозяйств, 390,6 тыс. га посевов. По предварительной оценке, ущерб составил 1 млрд 077 млн руб.

По решению губернатора Алексея Текслера, на поддержку села из бюджета области будет дополнительно выделено 500 млн рублей.

Решение глава региона озвучил на совещании по уборочной. Губернатор много времени проводит в рабочих поездках по области, общается с аграриями. Ситуацию знает не понаслышке.

ДАЖЕ ЛЕН РАССЫПАЛСЯ В ПЫЛЬ

— У меня в хозяйстве шесть тысяч голов крупного рогатого скота. А мы сена заготовить не можем. Последний раз дождь был в июле, мы так надеялись, что осадки станут постоянными. Но пришло сушь: +37 и выше. Даже лен, неприхотливый и выносливый, рассыпается в пыль. Остались мы без кормов: урожайность в 2-3 раза ниже обычной. Не будет и зерна. Два центнера я посеяла, и даже двух не соберу, — говорит руководитель ООО «Варшавское» Карталинского района Евдокия Гребенщикова. — Нам помочь надо, чтобы бизнес сохранить. У меня работает 180 человек, у всех семьи, дети. Их кормить надо. За решение губернатору спасибо.

Кроме того, глава региона обратился к федеральному Правительству с просьбой продлить на год кредиты аграриев. Речь идет о суммах, которые аграрии заняли на проведение посевной-2020.

Планируется сохранить льготную сниженную ставку единого сельскохозяйственного налога.

— Мы в этом году снизили ставку единого сельскохозяйственного налога в два раза на этот и следующий год. Думаю, в следующем году мы примем решение. Я слышу и понимаю наших сельхозтоваропроизводителей и фермеров, которых это в первую очередь касается, крестьянские и фермерские хозяйства. Думаю, поддержку по снижению единого сельскохозяйственного налога продолжим. Мы договаривались, что будем подводить итоги и принимать решение в динамике. Задача — не в бюджет дополнительные деньги получить, а стимулировать сельское хозяйство, — говорит губернатор.

ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ

Председатель СПК «Сарафаново» Валерий Шалагин, чье предприятие выращивает коров и производит молоко, пояснил, что для сохранения поголовья стада и сохранения объемов молочного производства пришлось брать кредиты. Поддержка из областного бюджета — как нельзя кстати.

И все же, несмотря на очевидные трудности, виды на урожай в нынешнем году оптимистичные: планируется собрать не менее 1,1 млн т зерновых. Не останемся без овощей и картофеля. Все это стало возможным благодаря техническому и технологическому обновлению отрасли, которое ведется с государственной поддержкой. По данным регионального минсельхоза, в развитие села с начала года направлено 1 млрд 474,5 млн. руб. или 66,5% ассигнований. По оказанию господдержки область в числе лидеров в России.

Полмиллиарда рублей, выделенных дополнительно, пойдут на покупку семян к посевной-2022 и на заготовку кормов. Важно сохранить поголовье скота. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цифра

500 миллионов рублей

по решению губернатора дополнительно получат аграрии Челябинской области. В том числе, 200 млн. — на заготовку семян для посевной-2022. 300 млн — на заготовку кормов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Погода вмешалась в планы аграриев. Фермерам и коллективам агропредприятий сейчас приходится нелегко. Но при этом я заметил, что селяне настроены по-деловому, нет упаднических настроений. Люди готовы преодолевать трудности, развивать хозяйство дальше, заниматься любимым делом. Считаю, что аграриям надо помочь. Принял решение выделить 500 млн рублей из областного бюджета на дополнительную поддержку сельского хозяйства.

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