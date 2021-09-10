Афиша в Челябинске на 11 и 12 сентября: поэтесса-блогер, фигуристы из сборной и интерактивный спектакль

Куда пойти, если гулять не захочется? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Если в программе на день рождения города вы не найдете для себя ничего интересного, предлагаем вам альтернативный отдых. Собрали афишу из пяти ярких событий, которые пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября. Что же посмотреть и куда сходить?

Криминальная комедия о домохозяйках

В афишу в Челябинске вошла стартовавшая на этой неделе премьера американского фильма «Отчаянные аферистки». Две лучшие подруги-домохозяйки решили обменять рутинную жизнь на роскошь и богатство. И для этого они превратили купоны на еду в 40 млн долларов. Но аферу отчаянных домохозяек пытаются разоблачить два копа.

Фото: Кинопоиск

Фильм покажут в «Никалэнде», «Киномаксе» и «СинемаПарке». Стоимость билетов — от 150 рублей.

Фигуристы сборной с программой для олимпийских игр

Все выходные — 11 и 12 сентября — в Челябинске будут показывать контрольные прокаты фигуристов. Спортсмены из сборной России представят челябинцам программу, с которой они выступят на зимних олимпийских играх. До этого их выступления видели только тренеры и судьи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Если хотите посмотреть фигурное катание вживую, то можете купить билеты в «Трактор»: они стоят от 1500 рублей. С 14 до 16 часов выступают мужчины, а с 16:25 — женщины. Но увидеть программу можно и на «Первом канале», где будут вести трансляцию.

Детское путешествие с внуком Робина-Бобина

В субботу во дворце культуры ЧЭРЗ покажут спектакль кукол «Новый Робин-Бобин». Он про внука знаменитого обжоры, которого придумала писательница из Челябинска Ася Горская. Отличается ли Робин-Бобин младший от своего деда? Это и предстоит узнать зрителям во время 45-минутной постановки.

Фото: Челябинский театр кукол

Спектакль покажут 11 сентября в 11:00 и 13:30, цена за билет — от 200 рублей.

Поэтесса-блогер с миллионом подписчиков

11 сентября в город приедет поэтесса Анна Егоян. Девушка покоряет аудиторию бархатным голосом и чувственным чтением стихов — как своих, так и классических. Поэтому в ее инстаграм-аккаунте уже больше миллиона подписчиков.

Фото: личный архив Анны Егоян

В этот раз Анна привезет в Челябинск новую программу «Человеку нужен человек». Послушать романтические стихи можно будет в филармонии в 19:00. Билеты стоят от 1 400 рублей.

Спектакль, сценаристом которого становится зритель

Два дня подряд в Молодежном театре будет идти интерактивный спектакль. Московский перформанс «Мам, привет» не имеет линейного повествования. Это больше похоже на выставку с аудиогидом: зритель сам выбирает, куда ему пойти и какую историю услышать. Посетителей ждет лабиринт драматических ситуаций, трогательных воспоминаний и откровенных признаний.

Фото: городские зрелищные кассы

Спектакль идет несколько раз в день и длится 2,5 часа. Билет стоит 300 рублей.

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