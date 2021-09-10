Афиша в Челябинске на 11 и 12 сентября: поэтесса-блогер, фигуристы из сборной и интерактивный спектакль

Куда пойти, если гулять не захочется?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Если в программе на день рождения города вы не найдете для себя ничего интересного, предлагаем вам альтернативный отдых. Собрали афишу из пяти ярких событий, которые пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября. Что же посмотреть и куда сходить?
Криминальная комедия о домохозяйках
В афишу в Челябинске вошла стартовавшая на этой неделе премьера американского фильма «Отчаянные аферистки». Две лучшие подруги-домохозяйки решили обменять рутинную жизнь на роскошь и богатство. И для этого они превратили купоны на еду в 40 млн долларов. Но аферу отчаянных домохозяек пытаются разоблачить два копа.
Фото: Кинопоиск
Фильм покажут в «Никалэнде», «Киномаксе» и «СинемаПарке». Стоимость билетов — от 150 рублей.
Фигуристы сборной с программой для олимпийских игр
Все выходные — 11 и 12 сентября — в Челябинске будут показывать контрольные прокаты фигуристов. Спортсмены из сборной России представят челябинцам программу, с которой они выступят на зимних олимпийских играх. До этого их выступления видели только тренеры и судьи.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Если хотите посмотреть фигурное катание вживую, то можете купить билеты в «Трактор»: они стоят от 1500 рублей. С 14 до 16 часов выступают мужчины, а с 16:25 — женщины. Но увидеть программу можно и на «Первом канале», где будут вести трансляцию.
Детское путешествие с внуком Робина-Бобина
В субботу во дворце культуры ЧЭРЗ покажут спектакль кукол «Новый Робин-Бобин». Он про внука знаменитого обжоры, которого придумала писательница из Челябинска Ася Горская. Отличается ли Робин-Бобин младший от своего деда? Это и предстоит узнать зрителям во время 45-минутной постановки.
Фото: Челябинский театр кукол
Спектакль покажут 11 сентября в 11:00 и 13:30, цена за билет — от 200 рублей.
Поэтесса-блогер с миллионом подписчиков
11 сентября в город приедет поэтесса Анна Егоян. Девушка покоряет аудиторию бархатным голосом и чувственным чтением стихов — как своих, так и классических. Поэтому в ее инстаграм-аккаунте уже больше миллиона подписчиков.
Фото: личный архив Анны Егоян
В этот раз Анна привезет в Челябинск новую программу «Человеку нужен человек». Послушать романтические стихи можно будет в филармонии в 19:00. Билеты стоят от 1 400 рублей.
Спектакль, сценаристом которого становится зритель
Два дня подряд в Молодежном театре будет идти интерактивный спектакль. Московский перформанс «Мам, привет» не имеет линейного повествования. Это больше похоже на выставку с аудиогидом: зритель сам выбирает, куда ему пойти и какую историю услышать. Посетителей ждет лабиринт драматических ситуаций, трогательных воспоминаний и откровенных признаний.
Фото: городские зрелищные кассы
Спектакль идет несколько раз в день и длится 2,5 часа. Билет стоит 300 рублей.
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