Детский сад с двух месяцев и лыжная база с пляжем: что стало с аварийными зданиями в Коркино

Детский сад примет 90 детей от двух месяцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новости об открытии детских садов и спортивных стадионов в Челябинской области в сентябре звучат часто. В регионе, действительно, строится и реконструируется много социальных объектов. Но в Коркино созданы уникальные проекты. Мы оценили результат государственно-частного партнерства.

Детский сад с двух месяцев

История большинства зданий, построенных в 50-е прошлого века, обречена — это бесконечные капремонты и экстренное залатывание дыр. Так и детский сад №1 пять лет назад был признан аварийным: дети разошлись по другим группам, а здание ожидало снос. За реконструкцию взялась Русская медная компания. Вложить в два корпуса пришлось немало — 228 млн рублей. От детского сада оставили практически один фундамент: заменили перекрытия, утеплили кровлю и полы, установили стеклопакеты и двери, проложили новые инженерные сети и коммуникации.

Отдельный корпус оборудован для детей с двух месяцев. Оказывается, ясли для грудничков крайне востребованы.

— У нас есть уже такой эксперимент. Мы открыли одну группу в соседнем поселке, и желающих отдать в детский сад ребенка в два месяца оказалось много, — рассказала начальник управления образования Коркино Лилия Семенова. — Здесь группа рассчитана на 15 человек. 14 мест уже заняты.

В группе грудничков домашняя атмосфера: кресла для кормления, бегунки, манежи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Алексей Текслер признался, что сам вырос в такой группе в советское время. Для всех малышей закуплены прогулочные коляски, а на улице обустроят крытую веранду, чтобы малыши дышали свежим воздухом в любую погоду.

Корпус для старших детсадовцев также полон сюрпризов. Комнаты обставили всеми возможными новинками. Здесь и цифровая панель для рисования, и интерактивный пол, для малышей предусмотрели даже тренажерный зал с батутом и беговой дорожкой.

— Мы сегодня были в яслях, там дети будут с двух месяцев. Когда они станут взрослыми, пройдут школу, может даже в ДЮСШ на лыжной базе, смогут оценить наш вклад в социальную сферу, — отметил президент РМК Всеволод Левин, который лично приехал на осмотр объектов. — Для нас главное, чтобы вокруг было хорошо. Чтобы наш персонал, который здесь живет, получал достойное социальное обеспечение.

За красивым дизайнерским решением в оформлении детского сада стоит качественное оборудование и безопасность. Воспитатели особенно рады качественному пищеблоку. Он позволяет готовить специальные меню для алергиков, а любой вирус убьют посудомоечные машины. Также сад сразу оборудовали тревожной кнопкой, камерами и видеодомофонами. А вместе с игрушками закуплены методические пособия и книги. Сейчас детский сад получает лицензию. Через месяц-два он примет 80 детей.

Это пятый по счету детский сад в Челябинской области, который реконструирует Русская медная компания.

Губернатор Алексей Текслер оценил интерактивный пол Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для детей закупили мебель, игрушки, для занятий лего — отдельная комната Фото: Кирилл САДЫКОВ

На цифровой панели можно рисовать Фото: Кирилл САДЫКОВ

В музыкальный зал поставили электропианино Casio Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новый детский сад начнет работать в этом году Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лыжная база с пляжем

Казалось бы, понятия лыжная база и пляж несовместимы. Но только не в Коркино. База «Березка» была построена еще в 1974 году, поэтому в реконструкцию пришлось вложить 220 млн рублей. Теперь это объект круглогодичного использования. Современные ботинки легко пристегиваются как к лыжам, так и к роллерам. За яркими стенами скрываются теплые раздевалки, душевые и бесконечное множество стоек с новым инвентарем.

— Вы обалдеете, когда увидите! — не скрывает эмоций тренер по лыжным гонкам в Коркино Геннадий Сидоров. Именно ему предстоит обучать детей на новой базе. Среди его воспитанников — мастера спорта и разрядники. Единственный недостаток — отсутствие рельефа. Коркинцам сложно соревноваться с лыжниками из Миасса и Златоуста.

— Очень много сделано в последнее время для спорта, — отмечает тренер. — Построили ФОК, обновили стадион, поставили хоккейный корт, лыжную базу реставрировали, сделали роллерную трассу 1300 метров, пляж, тюбинговую трассу, есть спортивная площадка. Все с освещением будет работать до 11 вечера. Тренажерный зал, смазочная комната, суперски профессиональное оборудование. Сейчас инвентарь дорогой: одни лыжи профессиональные стоят 40 тысяч без палок и ботинок. Ребенка одеть — мало 100 тысяч. А сейчас все закупили.

Стоимость проекта реконструкции лыжной базы — 220 млн рублей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пляж на берегу искусственного карьера в виде сердца — отдельная история. Он станет главной достопримечательностью лыжной базы и всего Коркино. Место впечатлило губернатора.

— Эти объекты делаются вместе с РМК, государственно-частное партнерство, — поделился впечатлениями после осмотра объектов губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Очень интересный объект пруд с пляжем — совершенно новый для Коркино. Я уверен, что он будет местом притяжения. Жители Коркино в основном отдыхают в соседних муниципалитетах на озерах, теперь в городе появится первый такой объект.

За последние два года в Коркино построены еще несколько зданий. Это самый крупный на Южном Урале детский спортивный комплекс площадью 1300 квадратных метров, хоккейный корт под открытым небом на стадионе «Горняк», а также две воркаут площадки. В 2018 году был построен крупный физкультурно-оздоровительный комплекс. В компании подсчитали, что за последние годы вложили в социальную сферу Коркинского района более 760 млн рублей.

Лыжную базу осмотрели губернатор Алексей Текслер и президент РМК Всеволод Левин Фото: Кирилл САДЫКОВ

На территории лыжной базы построили детскую площадку Фото: Кирилл САДЫКОВ

На территории достраивают две лыжероллерные трассы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Закупили 550 пар лыж, велосипеды и роликовые коньки Фото: Кирилл САДЫКОВ