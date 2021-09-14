Возрожденная Детская филармония в Челябинске подарит миру новые имена

Джазмен Игорь Бутман на открытии Детской филармонии в Челябинске очень волновался: вместе с воспитанниками он исполнил несколько своих сочинений. Дети же, кажется, ничуть не боялись грядущего выступления и на сцене держались очень органично. Творческая атмосфера возрожденной филармонии им по душе.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

16 лет назад здание по ул. Ворошилова, 6 закрылось на ремонт. Детские коллективы пришлось распустить, помещения ветшали. Кажется, город привык к вечному строительному забору вокруг приземистого корпуса.

В 2019 году решением губернатора Алексея Текслера началось возрождение уникального проекта. Площадь во время реконструкции выросла в два раза; появились прекрасные репетиционные классы с окнами в пол. Музыкальному арсеналу позавидует иной взрослый коллектив: есть даже роскошный рояль Стейнвей.

Концертный зал, тоже выросший в два раза по площади, оборудован уникальной свето-звуковой аппаратурой. Отдельного упоминания заслуживают кресла для зрителей: сиденья складываются пополам — для малышей, чтобы все происходящее на сцене им было видно.

Кресла в зрительном зале рассчитаны на самого маленького гостя. Фото: Ольга АНТОНОВА

ПРЕЕЕМСТВЕННОСТЬ И РОСТ

«Младшее» подразделение Челябинской государственной филармонии станет кузницей кадров для профессиональных коллективов объединения. Губернатор не только лично курировал стройку, но и вел переговоры с мэтрами отечественной сцены — Игорем Бутманом, Юрием Башметом, Денисом Мацуевым об открытии в филармонии Школы исполнительского мастерства и получил их согласие.

19 и 20 октября на сцене филармонии выступит Дмитрий Маликов с проектами «Перевернуть игру» (история музыки по версии артиста для подростков) и «Уроки музыки с Дмитрием Маликовым». Кстати, переговоры с эстрадной звездой тоже вел губернатор.

Первый этап конкурсного отбора в коллективы филармонии прошел два месяца назад. Воспитанниками стали дети, окончившие музыкальные школы и училища, которым в силу возраста еще рано поступать в образовательные учреждения, чтобы учиться дальше.

На премьерном концерте Игорь Бутман подчеркнул: «Я не знаю другого такого проекта, Челябинск — впереди всех. Здесь дети станут настоящими артистами, покорят мировую сцену и всеми миру расскажут, что в нашей стране для детей делается все».

С Академией джаза Игоря Бутмана Челябинская область заключила договор. Воспитанники Детской филармонии станут профи благодаря лучшим педагогам. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Открытие Детской филармонии — по-настоящему большое событие в жизни региона. Мы открыли прекрасную концертную творческую площадку для наших талантливых детей. Благодарю всех, кто принимал участие в проекте. Игорь Михайлович Бутман, Юрий Башмет, Денис Мацуев будут сотрудничать с нами; уверен в проект включатся и другие музыканты, чтобы наши детки росли в своем творчестве.

ЦИФРА

200 ребят

станут воспитанниками Детской филармонии. По итогам I этапа конкурсных прослушиваний в коллективы приглашены 93 ребенка.

Добор пройдет с 17 до 19 сентября. Приглашаются юные исполнители по инструментам: тромбон, туба, ударная группа, контрабас, кларнет, скрипка.

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