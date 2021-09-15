Семь причин, чтобы проголосовать за партию «Новые люди» в Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

В конце недели челябинцам предстоит сделать выбор – решить, кто войдет в новый состав Государственной Думы. Среди кандидатов есть и представители независимой партии «Новые люди». Несмотря на то, что появилась она лишь в начале 2020 года, ее сторонники уже прошли в парламенты во всех областях, где она участвовала в выборах. Выясняем, почему избиратели стали отдавать предпочтение «Новым людям».

В ЧАСТНУЮ КЛИНИКУ ПО ПОЛИСУ ОМС

Очереди в государственных поликлиниках уже давно стали притчей во языцех. А все потому, что там не хватает специалистов узкого профиля. Сторонники партии «Новые люди» предлагают выход: оказывать людям медпомощь в частных клиниках по полисам ОМС.

- Если человек не смог записаться на прием к врачу государственной больницы в течение суток, он должен быть перенаправлен к врачу той же специальности в платном учреждении, - отмечают Новые люди. - Затраты клиник в таких случаях можно покрыть из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области.

СРЕДИ КАНДИДАТОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВЫЕ ЛИЦА

Кандидаты «Новых людей» раньше никогда не были политиками и не имеют обязательств перед чиновниками и элитами. При этом каждый владеет богатым опытом помощи людям. На вопрос о том, зачем им идти в парламент, сторонники «Новых людей» отвечают: чтобы получить больше возможностей для улучшения жизни в родном регионе.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

ПЕРЕХОД К ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ

Наверное, многие челябинцы забыли, когда мэра города жители выбирали самостоятельно. Поэтому он нес ответственность за свою работу перед горожанами, а не перед депутатами Гордумы, избравшими его. Новые люди выступают за возвращение выборов мэров, а еще судей, прокуроров и участковых. Ведь от этих людей зависят наши жизни.

- Жители Челябинска не выбирают мэра уже десять лет. И какие изменения мы видим за эти годы? Экологическая ситуация ухудшается, молодежь бежит из города в поисках лучшей жизни, рабочих мест становится все меньше. Начинать возрождение города нужно с вовлечения людей в развитие Челябинска и возвращения прямых выборов мэра, - уверен Максим Гулин, секретарь челябинского отделения партии, кандидат в депутаты Госдумы.

УЧИТЕЛЯМ – ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ

Как школьный учитель сможет воспитать свободных и творческих людей, если все его мысли заняты тем, как прожить на зарплату? «Новые люди» предлагают оптимизировать госбюджет так, чтобы все учителя страны получали достойную ставку – 75 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

В КОМАНДЕ – НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Возглавляет федеральный список партии «Новые люди» Алексей Нечаев, основатель всемирно известной компании «Faberlic». Рядом с ним в списке экс-глава Якутска Сардана Авксентьева. На посту мэра она была известна борьбой с излишними бюджетными тратами: продала дорогие внедорожники из автопарка горадминистрации, уволила чиновника, потратившего несколько миллионов на банкет. Среди кандидатов и бывший следователь по особо важным делам, который довел до суда дело полковника-миллиардера, и успешные предприниматели.

БЕРЕЖЛИВОЕ ЖКХ

Во всем мире давно применяют энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ. Партия «Новые люди» борется за то, чтобы они получили распространение и в России. Например, в Липецке по совету ее сторонников уже установили автоматизированный тепловой пункт, который снизил коммунальные счета на 25%.

РАЗГОВАРИВАЮТ С ЛЮДЬМИ

К иным современным чиновникам после выборов на прием не попасть – кажется, в космос проще слетать. Партия «Новые люди», напротив, строит свою работу на открытом общении с людьми. Например, собирая у горожан подписи для участия в выборах, ее сторонники заодно узнали об актуальных проблемах горожан, которые теперь партия будет решать.

- Сейчас все ресурсы сконцентрированы в Москве, а регионам не хватает денег даже на ремонт дорог, не говоря о крупных инфраструктурных проектах. Мы предлагаем вернуть регионам широкие полномочия и достойное финансирование, - говорит Максим Гулин. - Если 75% налоговых сборов будут оставаться в Челябинской области, регион вздохнет свободнее и сможет вкладывать достаточно средств в развитие здравоохранения, транспорта, промышленности.