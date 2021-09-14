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Общество14 сентября 2021 18:29

В Челябинске сотрудники ГИБДД помогли женщине, которая начала рожать в пассажирском автобусе

Они оперативно доставили ее в перинатальный центр
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Сотрудники ГИБДД на руках перенесли беременную женщину в служебный автомобиль. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники ГИБДД на руках перенесли беременную женщину в служебный автомобиль. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске у женщины начались роды в пассажирском автобусе. Водитель транспортного средства обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД, осуществлявших надзор за дорожным движением на улице Худякова. Они сразу же проследовали в салон автобуса и увидели там беременную женщину, которая держалась за живот. Было ясно, что ей необходима срочная медицинская помощь.

Инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции Артем Кочегаров и младший лейтенант полиции Андрей Чадов на руках перенесли женщину в служебный автомобиль. А капитан полиции Радий Ганиев в быстрые сроки доставил ее в областной перинатальный центр. Врачей заранее предупредили о роженице, поэтому на пороге учреждения их уже встречали медики, которые оказали дальнейшую помощь.

— Благодаря оперативному реагированию и профессиональным действиям сотрудников ДПС в неординарной ситуации малыш родился в заботливых руках медицинского персонала. На данный момент мальчик, которого назвали Никитой, и его мама уже выписаны из больницы, они находятся дома в хорошем самочувствии и настроении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За оказанную поддержку женщина поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции Челябинска и пожелала им дальнейших успехов в службе.

В Челябинске сотрудники ГИБДД помогли женщине, которая начала рожать в пассажирском автобусе

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