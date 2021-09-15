В Челябинске открылась выставка "Стройдорэкспо 2021": вездеход с «движком» от «Гранты» и трактор-автомат, что еще увидят зрители

Выставка "Стройдорэкспо 2021" будет работать с 15 по 17 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 70 участников со всех регионов страны покажут свои новинки и достижения на Всероссийской выставке строительно-дорожной и специализированной техники «Стройдорэкспо 2021» (Челябинская область, Копейск, село Калачево, территория Аэропорт «Калачево»).

ТЕХНИКА В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

«Комсомольская правда», как один из информационных партнеров форума, который проходит в Челябинской области с 15 по 17 сентября! Как можно увидеть уникальные отечественные разработки, посмотреть всю технику в действии, в работе, узнать что-то новое, наладить контакты, а может и заключить новые контракты? Подробнее о расписании работы выставки, о доставке зрителей из Челябинска до площадки форума, читайте ниже.

На выставке представлена техника российских производителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Министерстве Промышленности и торговли Российской Федерации и Ассоциации «Росспецмаш» подчеркивают, что выставка «Стройдорэкспо 2021» ярко продемонстрирует возможности российского машиностроения в сфере строительно-дорожной и специализированной техники и оборудования. Участники и зрители увидят демонстрационные показы и тест-драйвы техники в реальных условиях эксплуатации. Все это, безусловно, даст импульс развитию отечественного дорожно-строительного машиностроения в России.

"Комсомольская правда" - информационный партнер "Стройдорэкспо 2021". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

И для специалиста и для обычного «зрителя» здесь есть на что посмотреть, и чем глаз порадовать. Например, вездеход, собранный полностью из отечественных компонентов — двигатель и коробка-автомат от автомобиля «Лада-Гранта», кузов а, ходовая часть — все наше, российское.

Трактора и иная спецтехника, которая работает без участия человека — пожалуйста. И при этом на нашем программном обеспечении.

Карьерные самосвалы высотой с двухэтажный дом, современная пожарная техника, многотонные полуприцепы, способные перевозить самые тяжелые танки, техника, которая чистит и дороги и укладывает асфальт, роет глубокие траншеи, грузит и разгружает… Словом, с такими механизмами можно и «вброд и вплавь».

Вездеходы на "Дорсройэкспо 2021". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Представьте, радость мальчишки, который окажется на такой выставке! Такое не забывается. А мужчинам, которые любят и даже разбираются в таких «игрушках»? Это кладезь новых знаний и впечатлений. Тем более, у каждого павильона и стенда всегда есть спец — он все подробно расскажет и покажет, даст посидеть в кабине… Более того, на специальном полигоне вся эта техника работает «в живую». Приходи и любуйся.

ВОСТРЕБОВАНО НА РЫНКЕ

Основатель и руководитель челябинской компании «ДСТ-Урал» (Дорожно-строительные технологии-Урал) Евгений Горелый рассказал, что на «Стройдорэкспо 2021» они представили свои новинки и часть из тех образцов, что работают на дистанционном управлении и даже в автономном режиме без участия оператора. У таких механизмов может даже отсутствовать кабина.

— Все, что мы выпускаем востребовано на рынке, но предприятие смотрит вперед, работает и на ближнюю и дальнюю перспективы. Уровень господдержки таков, что позволяет развиваться высокими темпами, представляя на рынок именно нашу отечественную продукцию. Нужно защищать свой российский рынок, предлагать нашу продукцию. И нашим производителям сегодня есть, что предложить и для дорожно-строительной отрасли и для военно-промышленного комплекса и для коммунальных служб, — отметил Евгений Горелый.

Александр Морозов и Евгений Горелый на выставке "Стройдорэкспо 2021". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НАШЕ, ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Кстати, «Стройдорэкспо 2021» — это первая подобная профильная выставка дорожной, строительной, коммунальной и другой спецтехники, которая проводится в России.

По словам заместителя Министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, который сегодня открывал форум, и знакомился с экспонатами, производителями и поставщиками спецтехники, оборудования и комплектующих для различных отраслей экономики, такая выставка, наверняка, станет традиционной. Первой площадкой выбрана Челябинская область. Машиностроительная отрасль здесь одна из основных составляющих промышленный потенциал региона.

В разговорах с производителями поднимались различные вопросы, касающиеся, в том числе, и мер государственной поддержки отрасли. Есть определенные условия получения такой финансовой поддержки. И касаются они в первую очередь решения задач импортозамещения. Львиную долю комплектующих заводы должны использовать только от отечественных производителей, а по некоторым позициям она должна составлять все 100 процентов.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на открытии выставки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты справедливо отмечают, что каждый рубль, вложенный в машиностроительную отрасль, в итоге дает в два-три раза больше, поскольку компании, как правило, сотрудничают с другими предприятиями-смежниками, принося дополнительную добавленную стоимость. Это дает новые рабочие места, загрузку мощностей, новые налоговые отчисления.

На встречах подчеркивалось, что отгрузка именно отечественной спецтехники растет год от года. По предварительным подсчетам, если еще в 2013 году эта доля составляла порядка 24 процентов, то сегодня уже более 58%.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, оценивая первые итоги выставки, подчеркнул, что на выставке производители техники, комплектующих напрямую представляют и предлагают свою продукцию, и все предложения очень и очень актуальны.

Возможности техники зрители увидят на специальном полигоне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Руководители и представители предприятий говорили о том, что они повторили объемы производства прошлого года фактически уже сейчас в середине сентября. То есть отгрузки пойдут сверх плана. Как и в прошлом году рост объемов производства, я думаю, в целом по отрасли составит порядка 30 процентов, — сказал Александр Морозов. — Что касается реализации программ государственной поддержки, то они продолжаются, в том числе, и в сфере научно-конструкторских разработок. Многие предприятия работают по инвестиционным программам, направленным на импортозамещение, и меры господдержки в этом плане очень эффективны. Выставка это хорошо демонстрирует. Также предприятия имеют возможность и уже работают про федеральным и региональным программам Фонда поддержки промышленности. Эти средства также направляются на модернизацию производственного оборудования.

Вездеход с движком и коробкой-автомат от "Лады-Гранты". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Александр Морозов также подчеркнул, что уже в ближайшее время заработает программа господдержки производителей компонентов для машиностроительной отрасли, призванных насытит рынок отечественной продукцией.

На выставке "Стройдорэкспо 2021" представлена техника для самых различных производственных нужд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Официальный сайт Всероссийской выставке строительно-дорожной и специализированной техники «Стройдорэкспо 2021»

ЗРИТЕЛЕЙ ДОВЕЗУТ НА АВТОБУСАХ

На выставку: ПаркСити —> аэродром «Калачево»

7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 12:00

С выставки: аэродром «Калачево» —> ПаркСити

14:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

На выставку: Международный аэропорт Челябинск Баландино им.И.В.Курчатова —> аэродром «Калачево»

11:20

С выставки: аэродром «Калачево» —> Международный аэропорт Челябинск Баландино им.И.В.Курчатова

14:00, 17:30

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Выставка «СтройДорЭкспо 2021» проводится недалеко от Челябинска на территории аэродрома «Калачево» и примыкающего к нему испытательного полигона компании ДСТ-Урал.

График работы:

15-16 сентября

c 10:00 до 17:00

17 сентября

c 10:00 до 15:00

Расписание работы выставки строительно-дорожной и специализированной техники «Стройдорэкспо 2021» и деловая программа

16 СЕНТЯБРЯ

9:00 - Открытие выставки для посетителей

10:00-11:30 - Проведение макетных испытаний автоматизированной специализированной техники «Полигон»

12:00-16:00 - Демонстрационные показы специализированной техники «Полигон»

10:30-12:30 - Круглый стол «Методические рекомендации по оценке соответствия специализированной техники критериями подтверждения производства на территории Российской Федерации» «Конферец-зал»

14:00-16:00 - Круглый стол «Препятствия и перспективы на пути достижения установленного уровня локализации специализированной техники. Государственное регулирование развития производства компонентов» «Конферец-зал»

17:00 - Закрытие выставки для посетителей

17 СЕНТЯБРЯ

09:00 - Открытие выставки для посетителей

11:00-13:00 - Демонстрационные показы специализированной техники «Полигон»

11:00-17:00 - Посещение выставки «Стройдорэкспо 2021» Министром промышленности и торговли РФ Мантуровым Денисом Валентиновичем. Демонстрационный показ специализированной техники. Осмотр открытой экспозиции.

17:00 - Закрытие выставки для посетителей

На "Стройдорэкспо" представлена техника самого различного назначения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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