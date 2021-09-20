В 20 челябинских «Пятёрочках» установлены короба для сбора продовольственной помощи нуждающимся

В инициативе участвуют 20 челябинских магазинов. По мере наполнения коробов продовольственные наборы будут передавать нуждающимся из числа подопечных фонда в регионе.
Гости магазинов могут купить продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты, печенье и др.) и оставить их в коробе. Из собранного будут волонтеры и работники торговой сети сформируют продуктовые наборы с одинаковым содержимым. Затем их доставят благополучателям - семьям с детьми, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся, проживающим в области.
Адреса «Пятёрочек», где можно оставить продукты для нуждающихся в Челябинске:
1. г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 53
2. г. Челябинск, ул. Тухачевского, 11
3. г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 3
4. г. Челябинск, ул. Кузнецова, 11
5. г. Челябинск, ул. Зальцмана, 25с1
6. г. Челябинск, ул. Салютная, 11
7. г. Челябинск, ул. Ржевская, 1Б
8. г. Челябинск, ул. Комарова, 131
9. г. Челябинск, ул. Бажова, 44
10. г. Челябинск, пр-кт Краснопольский, 16А
11. г. Челябинск, ул. Новороссийская, 84
12. г. Челябинск, ул. Ереванская, 14
13. г. Челябинск ул. Танкистов, 136
14. г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 32
15. г. Челябинск, пр-кт Победы, 159
16. г. Челябинск, Копейское ш., 1
17. г. Челябинск, ул. Прокатная, 24
18. г. Челябинск, ул. Салютная, 2
19. г. Челябинск, ул. Калмыкова, 7В
20. г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 17