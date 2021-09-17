В Челябинске в 2021 году отремонтируют пять школьных стадионов за 54 млн рублей

Сроки завершения капитального ремонта у стадионов разные. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске реконструкция школьных стадионов в 2021 году коснется пяти образовательных учреждений. На обновление площадок выделили в общей сложности почти 54 млн рублей. Подрядчики приступили к работам летом, но в некоторых школах стадионы уже готовы для занятий. Об этом корреспонденту «Комсомольская правда» сообщили в пресс-службе городского комитета по делам образования.

— На подготовку школ Челябинска к новому учебному году в этом году по соответствующей муниципальной программе направлено почти 176 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска. — Деньги на ремонт спортивных площадок выделили по проекту «Инициативное бюджетирование», это в общей сложности еще 54 млн рублей. обновленные спортплощадки появятся в школах №№ 68, 71, гимназиях №№ 76 и 23, лицее № 97. Завершены работы по устройству футбольного поля в Образовательном центре № 2.

На стадионе гимназии №23 сейчас работает спецтехника Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сроки капитального ремонта у них разные. Одни уже проводят занятия на обновленных стадионах, другие находятся в высокой степени готовности.

Уроки проходят только в спортзале Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как рассказала КП-Челябинск директор гимназии №23 Наталья Запускалова, в их учреждении работы еще идут. Подрядчик закупает все необходимые материалы, производит разметку, убирает мусор и производит другие подготовительные работы. Полностью стадион будет готов к 1 октября.

Но скоро стадион преобразится Фото: Кирилл САДЫКОВ

— У нас было хорошее покрытие на беговых дорожках и футбольном поле, но ему уже идет 11-ый год, — рассказала Наталья Запускалова. — Капитальным ремонтом предусмотрено его обновление, появление нового покрытия на баскетбольной и волейбольной площадках. Новая прорезиненная беговая дорожка будет проложена по всему периметру спортплощадки, будут малые формы и все необходимые снаряды для занятий физической культурой. Мы очень надеемся, что наш стадион будет иметь очень красивый, современный вид и стиль, потому что мы заказали туда и достаточно современные малые формы, вазоны и скамейки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прорезиненных покрытий на спортплощадке станет больше. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Почти готов стадион школы №68 на улице Вагнера, 70а. Все работы, как рассказала директор учреждения Лилия Уторова, будут завершены 30 сентября.

— Но официальное открытие мы запланировали на 7 октября, — призналась Лилия Уторова. — Планируем устроить большой спортивный праздник с участием призеров олимпийский игр в Токио — баскетболиста Кирилла Писклова и тхэкводистки Татьяны Мининой. Главное, чтобы не подвела погода. У нас теперь будет современное футбольное поле с искусственным газоном, волейбольная и баскетбольная площадки. Благодаря уже имеющимся воркаут-площадке и хоккейной коробке, у нас получится отличный спортивный комплекс. Уверена, он станет местом притяжения не только учеников нашей школы, но и жителей микрорайона.

Ремонт школьного стадиона в лицее №97 уже завершен Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как отметили в городском комитете по делам образования, созданием пространств для занятий спортом в образовательных учреждениях ведутся в Челябинске не первый год. В 2019 году отремонтировали спортивную площадку и благоустроили территорию в школе № 94. В 2020 году выполнен капитальный ремонт спортивных площадок в школах №№ 17 и 75, гимназиях №№ 48 и 80, где учится сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера, и Дворце пионеров и школьников имени Крупской.

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