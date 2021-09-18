Рекорды ранней зимы в Челябинске, или как снег чуть не изменил историю города

Зима оставила Челябинск без осени. Фото: Олег УКЛАДОВ

Челябинцы ждут бабьего лета, но синоптики пугают - в середине сентября пойдет снег. Оказалось, что это не самое раннее приближение зимы. 13 сентября 1736 года по приказу полковника Тевкелева на берегу Миасса была возведена крепость, положившая начало городу Челябинску. А ровно за год до этого случилось чрезвычайное событие, а именно — необычайно ранняя зима 1735 года.

В сентябре 1735 года на Южный Урал обрушилось стихийное бедствие, едва не погубившее обоз с хлебом, предназначенным для строителей Оренбурга. Продовольствие им доставляли из Исетского края. В июле 1735 года обоз с 16 тысячами пудов ржаной муки отправился из Теченской слободы (ныне село Русская Теча) через Бродокалмак и Верхнеяицкую пристань (ныне Верхнеуральск) к месту строительства Оренбургской крепости.

28 августа 1735 года продовольственный обоз прибыл к месту назначения, разгрузился и 7 сентября отправился обратно. Возглавлял его полковник Тевкелев — тот самый, который год спустя заложил Челябинскую крепость. В день отправки обоза, 7 сентября на них обрушилась великая стужа: «великий снег пошел, и зима началась». На всей территории Южного Урала установился постоянный снежный покров.

Обозы медленно продирались сквозь снега к Верхнеяицкой пристани. Современники описывают это так: «Тевкелев по отправлении своем из Оренбурга на Сибирскую дорогу от чрезвычайной стужи и весьма глубокому снегу терпел крайнюю нужду… Конского корма не было, и лошади от великого голоду одна у другой хвосты и гривы отъедали…»

Отдохнув в Верхнеяицкой пристани, Тевкелев повел обоз дальше на север. Снег лежал до самой Теченской слободы и «множество лошадей померло…и драгуны вынуждены были лошадиным мясом питаться».

К счастью, обошлось без человеческих жертв, хотя этот сентябрьский «зимний поход» мог закончиться более драматично — в том числе и для основателя нашего города. Вырос бы город там, где он стоит теперь? Назвали бы крепость Челябинской без участия Тевкелева? История об этом умалчивает, поскольку не терпит сослагательного наклонения.

А такой ранней зимы, которая случилась на Урале в 1735 году, больше не случалось. Этот рекорд не был побит даже в 1976 году, когда снег лег на территории Челябинской области в ночь на 10 октября.

Материал предоставлен Государственным историческим музеем Южного Урала.

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