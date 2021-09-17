В Челябинске аннулировали три ящика бюллетеней после скандала на избирательном участке

Всего было аннулировано 1140 бюллетеней. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на участке №686 по адресу Дегтярева, 72А произошел скандал. Член ТИК Металлургического района от партии «Яблоко» Ренат Ерниязов возмутился из-за подозрительно большого количества избирателей, проголосовавших вне помещения. По его данным, их там более 600 человек.

— Член ТИК потребовал показать реестр, но его не оказалось. Кандидаты Челябинского «Яблока» едут на место событий, куда уже приехал глава ТИК Металлургического района, намеренный удалить Рената Ерниязова. — написала в своем Telegram-канале партия Челябинского «Яблока». — Наших представителей Дениса Ибрагимова и Антона Сериченко избили возле здания ТИКа. Денис сейчас находится в отделе полиции.

На место скандала прибыли глава челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков и юрист Александр Лебедев. Вдвоем они начали словесную перепалку с представителями УИКа №686. Также к зданию ТИКа приехала полиция. Было решено изъять бюллетени.

— По ситуации на УИК №686 сообщаем, что на УИК была допущена процедурная ошибка. Голосование проходило без Реестра для голосования вне помещения. Злого умысла не было. УИК сама приняла решение признать избирательные бюллетени в 3 переносных ящиках для голосования недействительными! — прокомментировали в пресс-службе избиркома Челябинской области.

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