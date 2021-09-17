Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 сентября 2021 20:51

В Челябинске аннулировали три ящика бюллетеней после скандала на избирательном участке

На нарушение обратили внимание представители партии «Яблоко»
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего было аннулировано 1140 бюллетеней.

Всего было аннулировано 1140 бюллетеней.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на участке №686 по адресу Дегтярева, 72А произошел скандал. Член ТИК Металлургического района от партии «Яблоко» Ренат Ерниязов возмутился из-за подозрительно большого количества избирателей, проголосовавших вне помещения. По его данным, их там более 600 человек.

— Член ТИК потребовал показать реестр, но его не оказалось. Кандидаты Челябинского «Яблока» едут на место событий, куда уже приехал глава ТИК Металлургического района, намеренный удалить Рената Ерниязова. — написала в своем Telegram-канале партия Челябинского «Яблока». — Наших представителей Дениса Ибрагимова и Антона Сериченко избили возле здания ТИКа. Денис сейчас находится в отделе полиции.

На место скандала прибыли глава челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков и юрист Александр Лебедев. Вдвоем они начали словесную перепалку с представителями УИКа №686. Также к зданию ТИКа приехала полиция. Было решено изъять бюллетени.

— По ситуации на УИК №686 сообщаем, что на УИК была допущена процедурная ошибка. Голосование проходило без Реестра для голосования вне помещения. Злого умысла не было. УИК сама приняла решение признать избирательные бюллетени в 3 переносных ящиках для голосования недействительными! — прокомментировали в пресс-службе избиркома Челябинской области.

На избирательном участке в Челябинске разразился скандал из-за огромного количества избирателей, проголосовавших вне помещения

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Выборы 2021Политика: ВЫБОРЫВыборы в Челябинской области-2021