Скоропостижно скончалась экс-редактор уральской газеты, которую читали Брюс Уиллис, Мэтт Дэймон и Джессика Альба

При Анне Викалюк газета «Копейский рабочий» получила множество наград и премий. Фото: правительство Челябинской области.

В возрасте 35-лет скончалась журналистка Анна Викалюк. С декабря 2014 по июль 2021 года она работала главным редактором газеты «Копейский рабочий». Во время ее шефствования это издание в свое время читали такие голливудские звезды как Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джессика Альба и многие другие.

— Анна Викалюк была яркой личностью, интересным коллегой, хорошей мамой, уважаемым руководителем. У нее осталась маленькая дочка. — пишет газета «Копейский рабочий» о своей бывшей коллеге.

Свои соболезнования о кончине Анны также принесли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и правительство региона.

— За свою недолгую, но яркую и интересную жизнь Анна Викалюк внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области. Под ее руководством газета «Копейский рабочий» вышла на высокий профессиональный уровень, завоевала целый ряд престижных наград, расширила читательскую аудиторию. Память об Анне Ивановне Викалюк навсегда останется в сердцах людей, которые знали и любили ее, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В последние месяцы своей жизни Анна работала в Копейской телерадиокомпании. На своем посту она планировала большие перемены и строила масштабные планы, которые по итогу не смогли осуществиться. О подробностях кончины родные и близкие журналистки не хотят распространяться. Известно только то, что ее не стало 28 сентября.

Как же так получилось, что уральскую газету читали кинозвезды мирового масштаба? В одном из интервью Анна призналась, что когда-то в Копейске жила женщина, ставшая женой американского продюсера Джека Тьюксбери. Именно благодаря этому знакомству о газете узнали в Голливуде.

Мэтт Дэймон. Фото: «Копейский рабочий»

Бен Аффлек. Фото: «Копейский рабочий»

Брюс Уиллис. Фото: «Копейский рабочий»

Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Фото: «Копейский рабочий»

Джессика Альба. Фото: «Копейский рабочий»

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