В челябинском микрорайоне Академ Riverside наконец построят пешеходную улицу

Пока на месте прогулочной зоны только грязь Фото: Ольга ЩАПИНА

В 2022 году в Челябинске на улице 40-летия Победы — от Братьев Кашириных до Университетской набережной — планируют построить прогулочную зону. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска. Проект анонсировали еще в начале 2018 года, но так и не воплотили в жизнь.

— Обещали в этом году начать строительство, но так ничего и не сделали, — говорит местная жительница Екатерина. — Уже школу построили, неужели теперь дети будут ходить по грязи? Уже 8 лет глотаем пыль.

Инфографика: Сергей Зверев. Фото: предоставлено КДХ Челябинска

Как сообщил КП-Челябинск замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, вопрос строительства пешеходной улицы планируется рассмотреть в 2022 году. Работы, в том числе и подготовительные, начнутся после проведения торгов и заключения муниципальных контрактов.

— В 2021 году ООО «РемДорСтрой» разработали проект и получили положительное заключение Госэкспертизы, — рассказал Максим Куляшов. — Проект основан на архитектурной концепции с учетом пожеланий жителей микрорайона «Риверсайд».

На пешеходной улице будет и спортивная площадка, и детская, и место для выгула собак Фото: Ольга ЩАПИНА

По словам Максима Куляшова, на пешеходной улице построят дорожки для прогулок, проведут озеленение и освещение. Будет «четыре зоны притяжения»: площадка для тихого отдыха со скамейками под навесом, детские площадки с игровыми элементами, которые подходят для разных возрастов, спортплощадка с зоной для воркаута и тренажерами, а также место для прогулок и выгула собак.

В проекте 2018 года говорилось, что в сквере будет аллея памяти участникам военных действий с памятником. В новом плане и ответе КДХ этой информации нет.

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