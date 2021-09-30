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Общество30 сентября 2021 20:54

Блогер Илья Милохин помог бывшей жительнице Челябинска найти ее отца, пропавшего 22 года назад

Воссоединение произошло в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале
Ян СтоевЯн Стоев
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Ольга Баимбетова воссоединилась со своим отцом спустя 22 года после разлуки. Фото: кадр с видео / Первый канал

Ольга Баимбетова воссоединилась со своим отцом спустя 22 года после разлуки. Фото: кадр с видео / Первый канал

Блогер Илья Милохин помог бывшей жительнице Челябинска Ольге Баимбетовой воссоединиться с отцом, которого она разыскивала 22 года. Ему пришлось вести поиск по Казахстану и России, чтобы докопаться до истины. Необычную историю семьи показали в выпуске программы «Пусть говорят» от 30 сентября на Первом канале.

Ольга Баимбетова родилась в многодетной семье в казахстанском городе Экибастуза. Она росла вместе с двумя сестрами и маленьким братом. В конце девяностых вся семья переехала в Челябинск. Когда Ольге было пять лет, родная мать уехала от них на продолжительное время, а потом вернулась с другим мужчиной и забрала всех детей обратно в Казахстан.

Прошло 22 года. Ольга никак не могла забыть о своем отце и продолжала разыскивать его. Но поиски шли безрезультатно. Сама мать говорила девушке, что отца «забрали в рабство» или что «он спился, а потом умер». В отчаянии Ольга обратилась за помощью к блогеру Илье Милохину, который был в похожей ситуации – он смог воссоединиться со своей матерью спустя 17 лет после разлуки.

Ольга встретилась со своим отцом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. На момент воссоединения ей уже исполнилось 27 лет, а ему было 62 года. Мужчина рассказал, что после разлуки с семьей сошелся с другой женщиной и стал жить с ней в Миассе. Сам он пытался найти детей, но, по его словам, не получалось.

Выслушав историю, Ольга сказала, что никаких претензий к отцу не имеет. Она рада, что с ним все хорошо. Также девушка заявила, что хочет дальше поддерживать с ним связь. Другие родные дети мужчины тоже не стали держать на него зла.

Смотреть видеосюжет
ДЕТИ НАШЛИ ОТЦА, ПРОПАВШЕГО 20 ЛЕТ НАЗАД. Пусть говорят. Выпуск от 30.09.2021
ДЕТИ НАШЛИ ОТЦА, ПРОПАВШЕГО 20 ЛЕТ НАЗАД. Пусть говорят. Выпуск от 30.09.2021
Видео: Первый канал

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