Блогер Илья Милохин помог бывшей жительнице Челябинска найти ее отца, пропавшего 22 года назад

Ольга Баимбетова воссоединилась со своим отцом спустя 22 года после разлуки. Фото: кадр с видео / Первый канал

Блогер Илья Милохин помог бывшей жительнице Челябинска Ольге Баимбетовой воссоединиться с отцом, которого она разыскивала 22 года. Ему пришлось вести поиск по Казахстану и России, чтобы докопаться до истины. Необычную историю семьи показали в выпуске программы «Пусть говорят» от 30 сентября на Первом канале.

Ольга Баимбетова родилась в многодетной семье в казахстанском городе Экибастуза. Она росла вместе с двумя сестрами и маленьким братом. В конце девяностых вся семья переехала в Челябинск. Когда Ольге было пять лет, родная мать уехала от них на продолжительное время, а потом вернулась с другим мужчиной и забрала всех детей обратно в Казахстан.

Прошло 22 года. Ольга никак не могла забыть о своем отце и продолжала разыскивать его. Но поиски шли безрезультатно. Сама мать говорила девушке, что отца «забрали в рабство» или что «он спился, а потом умер». В отчаянии Ольга обратилась за помощью к блогеру Илье Милохину, который был в похожей ситуации – он смог воссоединиться со своей матерью спустя 17 лет после разлуки.

Ольга встретилась со своим отцом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. На момент воссоединения ей уже исполнилось 27 лет, а ему было 62 года. Мужчина рассказал, что после разлуки с семьей сошелся с другой женщиной и стал жить с ней в Миассе. Сам он пытался найти детей, но, по его словам, не получалось.

Выслушав историю, Ольга сказала, что никаких претензий к отцу не имеет. Она рада, что с ним все хорошо. Также девушка заявила, что хочет дальше поддерживать с ним связь. Другие родные дети мужчины тоже не стали держать на него зла.

Смотреть видеосюжет ДЕТИ НАШЛИ ОТЦА, ПРОПАВШЕГО 20 ЛЕТ НАЗАД. Пусть говорят. Выпуск от 30.09.2021

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