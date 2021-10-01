Начинающий предприниматель из Челябинска получил микрозайм на 1 млн рублей по ставке, ниже банковской

Этой деревообрабатывающей компании всего год. Фото: центр "Мой бизнес"

Еще год назад Юрий Соломаха был менеджером по продажам, а сейчас он директор собственной компании. На производстве изготавливают пиломатериалы для крупнейших заказчиков: в их числе “Конар” и “ЧКПЗ”. Небольшая организация недавно получила кредит в миллион рублей. Но как начинающему предпринимателю одобрили такую сумму?

Начинали бизнес с четырех человек

Заняться собственным делом Юрию предложил родственник. В их тандеме все сложилось идеально: один умел производить, другой — продавать. Поэтому вскоре появилась деревообрабатывающая компания.

— К нам приходит лес, мы его перерабатываем на станках и производим готовую продукцию. Первый вид — это доски, брус, а второй — деревянная тара и упаковка для транспортировки грузов на заводах: паллеты и огромные нестандартные ящики, — объясняет суть работы директор “Арконы” Юрий Соломаха.

Производство начиналось с четырех человек, сейчас же в штате 20. Но у руководителя амбициозные планы — увеличить производительность в два раза. Для этого нужно дополнительное оборудование и еще больше сотрудников.

Выгоднее, чем у банков

Деревянную тару изготавливают на заказ под крупные заводы. Фото: центр "Мой бизнес"

Чтобы осуществить задуманное, “Арконе” нужны были деньги. Достать их можно только по кредиту. И как любому бизнесу, им хотелось льготных условий.

— Собрали документы, подали заявку в центр “Мой бизнес” и нас одобрили. Мы получили поддержку на 1 млн рублей на выгодных условиях. Гораздо выгоднее, чем у банков, — делится Юрий.

На эту сумму компания докупит станки, чтобы усилить мощности с 500 кубометров пиломатериалов до тысячи. Напротив нынешней производственной площадки сделают еще одну — с ангарами, а также увеличат штат. Пока на 5-10 человек.

Любая поддержка челябинским предпринимателям

Центр “Мой бизнес” работает со всеми категориями: будь то малое, среднее, индивидуальное предпринимательство или самозанятые. Сейчас особенный фокус внимания сосредоточили на начинающих бизнесменах.

Все, кто только делает первые шаги в бизнесе, могут обратиться в центр за консультациями по различным интересующим вопросам. Также по запросу начинающих предпринимателей разработали образовательные программы. А еще предлагают имущественную поддержку: на льготных условиях можно арендовать оборудованные офисы или рабочие места.

— Но все-таки наибольший интерес у начинающего бизнеса вызывает финансовая поддержка. Например, поручительство или микрозаймы. По ней предприятие “Аркона” и получила льготный микрозайм на пополнение оборотных средств и ведение предпринимательской деятельности, — рассказала и.о. генерального директора центра “Мой бизнес” в Челябинской области Ирина Казанцева.

Кроме того, центр оказывает комплексные услуги. Это еще одна востребованная мера поддержки как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Она позволяет решить любые вопросы — от написания бизнес-плана и разработки контент-стратегии развития предприятия до внедрения CRM-системы.

ВАЖНО

Чтобы получить поддержку, бизнесменам необходимо обратиться в центр “Мой бизнес” одним из удобных способов: прийти лично в офис на ул. Российской, 110, к.1, оставить заявку на сайте мойбизнес74.рф или позвонить по телефону: 8 800 350-24-74. Поддержка оказывается в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.

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