Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 2 и 3 октября

Поставить прививку могут все желающие.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Минздраве Челябинской области составили график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 2 и 3 октября. Прививку можно будет сделать бесплатно.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
2 октября
ТРК «Алмаз»
- 10:00 - 14:00
ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен
- 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо»
- 12:00 - 18:00
ТРК «Родник»
- 10:00 - 16:00
ТРК «Космос»
- 12:00 - 16:00
ТРК «Куба»
- 10:00 - 13:00
ТК «КС»
- 12:00 - 15:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
- 9:00 - 13:00
Медпункт на ЖД Вокзале
- 10:00 - 19:00
3 октября
ТРК «Алмаз»
- 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо»
- 12:00 - 17:00
ТРК «Родник»
- 10:00 - 16:00
ТРК «Фокус»
- 11:00 - 16:00
Медпункт на ЖД Вокзале
- 10:00 - 19:00
Магнитогорск
2 октября
ТРК «Гостиный двор»
- 11:00 - 15:00
ТРК «Континент»
- 11:00 - 15:00
3 октября
ТРК «Гостиный двор»
- 11:00 - 15:00
ТРК «Континент»
- 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк»
- 10:00 - 14:00
Чебаркуль
2 и 3 октября
Колхозный рынок
- 9:00 - 13:00
Минирынок
- 13:00 - 16:00
Миасс
2 и 3 октября
ТРК «Слон»
- 11:00 - 15:00
Златоуст
2 и 3 октября
ТРК «Тарелка»
- 12:00 - 17:00
Чесма
3 октября
ТЦ «Магнит»
- 10:00 - 14:00
Пласт
2 и 3 октября
ТК «Раздолье»
- 9:00 - 13:00
Касли
2 октября
ТЦ «Перекрёсток»
- 11:00 - 14:00
Троицк
2 и 3 октября
Медпункт на ЖД Вокзале
- 10:00 - 19:00
Сатка
2 октября
Центральный рынок
- 10:00 - 12:00
Магазин «Пятёрочка»
- 9:00 - 12:00
Копейск
2 октября
ТК «Слава»
- 10:00 - 13:00
Долгодеревенское
2 и 3 октября
РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7
- 9:00 - 13:00
Кизил
2 октября
Магазин «Магнит»
- 9:00 - 12:00
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