Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 2 и 3 октября

Поставить прививку могут все желающие. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Минздраве Челябинской области составили график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 2 и 3 октября. Прививку можно будет сделать бесплатно.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

Челябинск

2 октября

ТРК «Алмаз»

- 10:00 - 14:00

ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен

- 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо»

- 12:00 - 18:00

ТРК «Родник»

- 10:00 - 16:00

ТРК «Космос»

- 12:00 - 16:00

ТРК «Куба»

- 10:00 - 13:00

ТК «КС»

- 12:00 - 15:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

- 9:00 - 13:00

Медпункт на ЖД Вокзале

- 10:00 - 19:00

3 октября

ТРК «Алмаз»

- 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо»

- 12:00 - 17:00

ТРК «Родник»

- 10:00 - 16:00

ТРК «Фокус»

- 11:00 - 16:00

Медпункт на ЖД Вокзале

- 10:00 - 19:00

Магнитогорск

2 октября

ТРК «Гостиный двор»

- 11:00 - 15:00

ТРК «Континент»

- 11:00 - 15:00

3 октября

ТРК «Гостиный двор»

- 11:00 - 15:00

ТРК «Континент»

- 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк»

- 10:00 - 14:00

Чебаркуль

2 и 3 октября

Колхозный рынок

- 9:00 - 13:00

Минирынок

- 13:00 - 16:00

Миасс

2 и 3 октября

ТРК «Слон»

- 11:00 - 15:00

Златоуст

2 и 3 октября

ТРК «Тарелка»

- 12:00 - 17:00

Чесма

3 октября

ТЦ «Магнит»

- 10:00 - 14:00

Пласт

2 и 3 октября

ТК «Раздолье»

- 9:00 - 13:00

Касли

2 октября

ТЦ «Перекрёсток»

- 11:00 - 14:00

Троицк

2 и 3 октября

Медпункт на ЖД Вокзале

- 10:00 - 19:00

Сатка

2 октября

Центральный рынок

- 10:00 - 12:00

Магазин «Пятёрочка»

- 9:00 - 12:00

Копейск

2 октября

ТК «Слава»

- 10:00 - 13:00

Долгодеревенское

2 и 3 октября

РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7

- 9:00 - 13:00

Кизил

2 октября

Магазин «Магнит»

- 9:00 - 12:00

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