Мэр Наталья Котова: на новом стадионе лыжной базы Челябинска дети будут бесплатно играть в футбол

Общая площадь нового объекта - 7 тысяч квадратных метров. Фото: мэрия Челябинска.

Мэр Челябинска Наталья Котова рассказала, как будет работать новый стадион, который недавно оборудовали на лыжной базе. По ее словам, его отдадут под проведение спортивных мероприятий. Но при этом детям также выделят определенные часы, в которые они могут приходить на футбольные поля и заниматься спортом бесплатно.

Сегодня Наталья Котова побывала на лыжной базе и оценила результаты работ. Она рассказала, что проект реализовывался при участии предпринимателя Александра Попкова.

— Частный инвестор, имея здесь земельный участок, не стал строить дома, хотя в принципе все шансы у него были. Он построил социальный объект – два футбольных поля и три больших нежилых помещения, в которых планируется размещение фитнес-клубов, пунктов проката и так далее. Цель одна - чтобы жители района приходили и занимались спортом, — отметила градоначальница.

По словам Котовой, у инвестора после работ осталась еще часть земельного участка, на котором он в будущем собирается построить закрытый футбольный стадион.

Смотреть видеосюжет Мэр Наталья Котова рассказала о новом стадионе

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