На Северо-Западе Челябинска готовят к открытию два новых сквера

Глава Челябинска Наталья Котова и глава Курчатовского района Сергей Антипов. Фото: мэрия Челябинска.

Северо-Запад Челябинска прошедшим летом заметно преобразился. Стильные лавочки, торшеры и галька под ногами украсили Комсомольский проспект. Лес за лыжной базой превратился в Экопарк. Да и сама Лыжная база оживилась после двухлетней реконструкции. Еще один сквер появится во дворах в районе улиц Чичерина и 40-летия Победы, новый облик обрела Тополинка. Рассказываем, куда можно сходить на прогулку с детьми или где заняться спортом.

Сквер по натоптанным тропинкам

Свое место для прогулок появилось у жителей дома 112 по Комсомольскому проспекту и их соседей. Заросшая площадка в районе Чичерина наводила грусть, особенно осенью. У строителей были планы устроить на этой огромной территории уплотнительную застройку. Но жители и администрация Челябинска решили по-другому. На обустройство сквера по инициативному бюджетированию направили 15 млн рублей.

— Люди сами проголосовали на сайте «Активный житель 74», чтобы благоустроили эту территорию, — рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов. — Мы спросили, что бы они хотели здесь видеть, и на основании пожеланий был разработан проект.

Особенностью этого места стали дорожки, проложенные исключительно по протоптанным тропинкам. Их извилистая форма связана еще с тем, что при благоустройстве не вырубили ни одного дерева.

— Здесь прядка 16 тысяч квадратных метров, сохранили все многолетние деревья, — отметила глава Челябинска Наталья Котова. — Поставят батуты для детей, предусмотрена парковка на 100 машиномест, что важно, так как рядом находится школа. Район возьмет эту территорию на обслуживание.

Еще один эксперимент в этом сквере — террасная доска под лавочками вместо плитки, которая создает особенный уют. Сейчас установили тренажеры, остальное благоустройство должны закончить до середины октября. А весной высадят 60 ив и лип.

Тропинки проложены по местам, где ходили люди. Фото: мэрия Челябинска.

Каток на футбольном поле

На Комсомольском проспекте реализован проект частных инвестиций в социальный объект. Лыжная база давно требовала реконструкции, а летнее кафе делало это место совсем не спортивным. Последние два года челябинцы гадали: что же делается за забором частной собственности. Стройка длилась более двух лет.

Теперь это лучшее место для футбола и фотосессий: два поля размером 60 на 40 метров эффектно зеленеют, а вместо кафе построили три павильона вдоль Комсомольского проспекта.

— Павильоны принадлежат Лыжной базе, никакой торговли там не будет, — заверил глава Курчатовского района Сергей Антипов. — Все они будут спортивной направленности: тренажерные залы, батуты, скалолазание.

На реконструкцию владельцы Лыжной базы за два года потратили 180 млн рублей. Траву на футбольном поле выбирали специально, чтобы можно было залить каток.

— Зимой поставим елку и зальем каток, — рассказал директор Лыжной базы Дмитрий Назаров. — Инвентарь есть, в этом году закупили сушильные машины для коньков. Дальше в планах — реконструкция основного здания.

Зимой администрация Челябинска намерена проложить лыжню на территории Экопарка, а прокат откроется на Лыжной базе. В перспективе на этой территории появится крытый футбольный стадион.

Часть занятий на футбольном поле для детей будет бесплатной. Фото: ski_base_chelyabinsk/vk.com

Сухой фонтан на Тополинке

Еще один сквер практически готов на Академика Королева. Место обозначают большие буквы «Тополинка» со стороны Университетской набережной. Работают световые арки, расставлены лавочки. Вот-вот завезут малые формы, среди которых музыкальные инструменты, как в арт-сквере на набережной.

— Мы благоустраиваем это пространство уже несколько лет, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Сначала комитет дорожного хозяйства делал дороги, затем высаживали деревья. Сейчас подошли к последней стадии — малые формы. Через 3-4 года, когда вырастут деревья и газон, жители оценят изменения.

В завершающей стадии монтаж сухого фонтана. Только отроется он уже в следующем году. Сейчас фонтан будет законсервирован, как и остальные в Челябинске. На обустройство Академика Королева за несколько лет потрачено 120 млн рублей.

Сквер Тополинки обустраивали несколько лет. Фото: мэрия Челябинска.

Двор за 6 млн

Помимо скверов на Северо-Западе Наталья Котова оценила благоустройство двора на 3-го Интернационала, 58. Его особенность в том, что жители одного дома вложили в благоустройство своей собственности почти 2 млн рублей. В размере около 4 млн профинансировал городской бюджет. Небольшая территория выполнена по дизайн-проекту в морском стиле.

— Продумали все до мелочей, сидели все вместе ночами после работы и решали, что здесь будет, — поделилась председатель управляющей компании. — 1,5 млн рублей жители потратили на завершение дизайн-проекта, озеленение, покраску, поставили пандус. Оформили фасад, заменили перила у подъездов. Все сделали в одном стиле.

Небольшая площадка разделена на три зоны: для малышей, школьников и подростков. В зависимости от интересов поставили песочницу, корабль и скаладром.

Жители дома сами выбрали дизайн для площадки. Фото: мэрия Челябинска.

— Раньше здесь была старая качель, две-три скамейки, все в заброшенном стоянии. Сейчас постоянно здесь гуляю, — рассказала мама годовалого малыша. — Ребенку интересно.

— Это один из лучших дворов, который я в этом году посещала, — подвела итог глава Челябинска Наталья Котова. — Все так гармонично, стильно сделано, очень комфортно, хотя участок небольшой. Здесь дружный совет дома, они объединились с управляющей компанией и сделали двор.

Жители этого дома уже готовы к Новому году. Из Москвы заказали скалодром в виде шара, который будет светиться и создавать праздничное настроение. Посадили и елку, которую уже этой зимой можно будет украсить.

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