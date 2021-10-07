В челябинском дворе провели благоустройство, закатав площадку в асфальт: «А из нашего окна лишь парковка и видна»

Такой вид из окна челябинцев не радует. Фото: читатель КП-Челябинск

Жители дома на Комсомольском проспекте, 41 в Челябинске в недоумении: вместо цветов и детских площадок во дворе выросла огромная парковка. Они обратились в редакцию КП-Челябинск, чтобы поделиться своим негодованием. Мол у районной администрации, которая находится в этом же доме, цветочки, а у них из окна лишь одна парковка видна. Разбираемся, так ли все страшно и что сделать, чтобы благоустройство во дворе было таким, каким хотят жильцы.

— Заасфальтировали поле. Суровый Челябинск — суровое благоустройство. Суровый Челябинск — суровое благоустройство. Администрация Курчатовского района находится в нашем доме. Около них елочки, цветочки. А из нашего окна — поле асфальтированной проезжей части. Нужно тогда светофор поставить, пешеходный переход сделать, а то аварии постоянные, детей сбивают. Что будет зимой, страшно представить, — пишет группа собственников дома по Комсомольскому проспекту, 41. — Мы, собственники, не голосовали за такое благоустройство. Обращались в администрацию, в ЖЭК, в Совет депутатов. Тишина.

Как объяснил КП-Челябинск замдиректора по связям с общественностью УК ПЖРЭУ Курчатовского района Сергей Нестеров, обустройство парковки выполнено по инициативе депутата Курчатовского района Вячеслава Ершова.

— У дома большая придомовая благоустроенная территория. И, по нашей информации, инициативная группа жителей сообщила депутату о нехватке мест для парковки. Была составлена проектно-сметная документация, которую согласовали жители, — рассказал Сергей Нестеров.

Он добавил, что изучить проект строительства парковки можно в общественной приемной депутата, которая находится в этом же доме.

Отремонтировали двор между тремя домами Комсомольский проспект 41, 41 а и 39а. Фото: Яндекс maps

Депутат Курчатовского района Вячеслав Ершов в разговоре с журналистом КП-Челябинск высказал свое удивление. По его словам, он неоднократно встречался с жильцами по поводу благоустройства двора, согласовывал проектно-сметную документацию, обсуждал детали.

— В этом году мы закончили благоустройство двора. Точнее трех дворов — Комсомольский проспект 41, 39 а, 41 а. Три года мы над этим работали, выбивали деньги. Во много шли навстречу пожеланиям жильцов. Например, они очень просили оставить ограду у палисадников. Сейчас так уже не делают, но мы их вернули. Там установлены такие МАФы, которых во всем городе почти нет, — говорит Вячеслав Ершов. — Я не понимаю недовольства — из бомжатника, простите, мы сделали современный двор.

Он добавил, что при этом во дворе совсем некуда ставить машины. Дома многоквартирные, жильцов много, и автомобилей тоже:

— Парковочных мест не хватает, поэтому машины ставят на газон. Вместо лавочек и тропинок — там автомобили. Поэтому вместе с жильцами мы решили сделать большую парковку.

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