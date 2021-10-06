Жители Челябинска испугались голубого вещества, которое захватило берега озера Смолино

В Минэкологии развеяли страшные теории челябинцев. Фото: ТГ-канал "Город, который смог".

На берегах озера Смолино в Челябинске образовался налет из неизвестного вещества голубого цвета. В социальных сетях начали появляться посты от горожан с догадками, что же это может быть. Догадки развеяли в Минэкологии.

— Люди, очнитесь, это же нефть!, — пишет в «Телеграме» Михаил.

— Это останки от цветения высших водорослей. Не пугайте народ, — пишет другой комментатор, Дмитрий.

— Похоже на субстанцию синего цвета, будто пена для бритья или голубую нефть. Уже два года такое замечаю, — пишет анонимный пользователь.

Как не крути в Смолино сейчас не искупаешься. Фото: ТГ-канал "Город, который смог".

Догадки челябинцев развеял заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, объяснив это естественным природным явлением.

— Это из-за отмирания сине-зеленых водорослей и их распада, что связано с отмиранием остатков от цветения. В озере находится большое количество органики. Эта пена не несет никакой опасности. Она исчезнет в течение нескольких дней. Однако, голубой цвет также может быть связан с фекальными стоками. Мы неоднократно проводили проверки по данному инциденту и отправляли материалы в мэрию Челябинска, — прокомментировал Виталий Безруков.

В ситуации помогла разобраться декан факультета экологии в ЧелГУ Альфира Сибиркина, сказав, что это процесс распада органических веществ. Из-за выделяемых ими кислот, появляется пенка, которая, по ее словам, абсолютно безвредна.

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