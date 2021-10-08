«Челбаскет» начинает чемпионат России матчем с магнитогорским «Металлургом»: южноуральское дерби уже на старте

"Челбаскет" и "Металлург" сыграют между собой в первый турах чемпионата Суперлиги-2. Фото БК "Челбаскет".

Накануне чемпионата, в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) в программе «Овертайм» с Алиной Покровской комментаторы матчей Максим Гареев и бывший профессиональный баскетболист Евгений Дедовец высказали свои мнения по поводу шансов команды в новом сезоне, новичках клуба и пригласили болельщиков поддержать «Челбаскет» в предстоящем чемпионате Суперлиги-2.

Максим Гареев (слева) и Евгений Дедовец в эфире радио "Комсомольская правда-Челябинск" (95,3 FM).

СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Первые поединки в турнире и сразу захватывающее уральское дерби: «Челбаскет» против магнитогорского «Металлурга». Команды не так давно провели две товарищеские игры и один раз встречались на отборочной стадии Кубка России. Во всех трех матчах челябинцы уступили.

— Контрольные матчи и игры на Кубок — это одно, а чемпионат — совсем другое. «Челбаскет» постарается дать бой более опытным соперникам. Да, Магнитка тоже провела хорошую трансферную работу, но и мы на месте не сидели. В таких дерби можно побеждать за счет желания. Мы не должны уступать у себя дома. В свое время, когда я играл в профессиональной баскетбольной команде, тренеры нам всегда говорили: свою землю, как в бою, отдавать нельзя. Так и в матче с «Металлургом», — оценил предстоящий поединок с Магниткой Евгений Дедовец.

На баскетбольной площадке всегда кипят страсти. Фото БК "Челбаскет".

Напомним, в прошлом сезоне «Челбаскет» вышел в финальную стадию плей-офф чемпионата России, но по итогам двух поединков уступил «Барнаулу» — будущему победителю турнира. Заметим, в одном из двух матчей «Челбаскет» тогда одержал победу. В итоге команда заняла шестое место в чемпионате Суперлиги-2.

В разговоре Евгений Дедовец отметил, что челябинский клуб в новом сезоне сохранил тренерский штаб, который в первом же для себя чемпионате вместе с командой сумел дойти до стадии плей-офф, плюс усилил игровые позиции. Так, в команду пришли два воспитанника челябинского баскетбола, опытные Василий Гладышев — разыгрывающий и высокорослый центровой (рост 210 см) Андрей Малышев. Кстати, первый стал капитаном клуба. Оба результативные игроки, способные набирать больше полутора-двух десятков очков за матч.

Разыгрывающий Василий Гладышев сыграет за родной регион, за "Челбаскет". Фото БК "Челбаскет".

ХАРИЗМАТИЧНЫЙ КАПИТАН

Еще один челябинский комментатор Максим Гареев обратил внимание на двух новичков «Челбаскета» — Андрея Курченко, который в свое время был призером первенства России, участником Матча всех звезд Ассоциации студенческого баскетбола, и одного из прежних лидеров тобольского «Нефтехимика», результативного игрока Леонида Никитенко.

— Пока сложно сказать, кого главный тренер поставит в стартовую пятерку. В «Челбаскете» сейчас довольно много хороших игроков — и молодых и довольно опытных, — сказал Максим Гареев. — Уже упомянутым баскетболистам компанию могут составить Кирилл Епанов, Никита Перцев, Александр Кузнецов. На мой взгляд, Василий Гладышев не случайно выбран капитаном клуба. Харизматичный, системообразующий, способный играть ярко, нестандартно, что он, кстати, уже продемонстрировал в играх на Кубок России. Трансферная политика клуба продолжается, и мы можем увидеть в составе «Челбаскета» новых игроков. Главное, что клуб, Федерация баскетбола Челябинской области сумели создать и создают целую структуру — начиная от детско-юношеского баскетбола, любительского, заканчивая студенческими и профессиональными клубами. Есть костяк команды, и он способен биться за высокие места. Думаю, одна из главных задач в новом сезоне — не только попасть в плей-офф, но и постараться пройти первую его стадию, а там уже можно смотреть дальше, вплоть до финала.

Максим Гареев считает, что проблемой может стать элементарная усталость или травмы игроков. Это когда команды физически не успевают восстановиться, набрать нужные кондиции. Одно из «лекарств» — еще более длинная скамейка запасных, игроков, которые могут выйти и сыграть на высоком уровне.

Высокорослый центровой Андрей Малышев (210 см). Фото БК "Челбаскет".

КАК ПОПАСТЬ НА МАТЧИ И ГДЕ СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИИ

В предстоящую субботу и воскресенье — 9 и 10 октября в Челябинске состоятся первые матчи сезона 2021-2022 Париматч Чемпионата России мужской Суперлиги 2. БК «Челбаскет» сыграет с БК «Металлург» (Магнитогорск). Игры пройдут в ДПШ им. Крупской (Свердлоский пр., 59). Начало в 17.00.

В связи с ограничениями из-за коронавируса общее количество зрителей, которое может быть допущено на трибуны ДПШ, составляет 200 человек. Присутствующие на трибунах должны иметь действующий QR-код — он может быть предъявлен как в электронном виде с экрана мобильного устройства, так и распечатанным на бумаге . Обязательным условием является предоставление документа, удостоверяющего вашу личность. Для зрителей до 18 лет QR-код не требуется. При этом сохраняются условия ношения маски во время всего матча и соблюдение социальной дистанции.

На трибуны пустят на более 200 зрителей, но посмотреть матч можно и в эфире ТВ-канала Урал1. Фото БК "Челбаскет".

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, детский (до 12 лет) — 150 рублей. Для покупки детского билета необходимо в отдельном заказе выбрать место и применить промокод «ЧелбаскетДетям». При входе необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

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