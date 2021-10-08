Погода в Челябинске на 10 дней: самая теплая неделя октября

Всю неделю мы, как этот котик, будем млеть от тепла Фото: Павел КЛОКОВ

По закону подлости, самые холодные и мрачные дни выпадают на выходные. Приближение ноября будет ощущаться уже в ближайший понедельник, но со вторника все наладится. Какая погода ожидается в Челябинске на 10 дней? Сравниваем прогнозы синоптиков.

Холодная трехдневная яма

Фото: Гисметео

Если внимательно посмотреть на температурный график «Гисметео», можно заметить холодную трехдневную яму. Она образуется в эти выходные с 9 по 11 октября. В крайние от нее даты показатели радуют: +13 в пятницу, +11 во вторник.

Всю следующую неделю термометры будут показывать примерно одно и то же: +10-12 градусов. Даже в следующие выходные температура сохранится на этом значении. А значит, челябинцы все-таки успеют насладиться солнцем в нерабочие дни.

Немного подпортит картину ветер: его скорость на эти 10 дней только будет набирать обороты. Порывы утихнут в среду, но в пятницу возобновятся.

За ночь воздух прогреется на 9 градусов

Фото: Рамблер.Погода

Самая большая разница между ночными и дневными температурами в Челябинске на 10 дней составит 9 градусов. Жители города ощутят это 8 и 15 октября: в обе пятницы показатели остановятся на значениях +3 ночью и +12 днем.

В остальные дни недели будет примерно так же, но меньше всего перепад будет ощутим 10 и 11 октября. В эти дни разница между дневными и ночными температурами составит всего по два градуса.

Бабье лето будет ощущаться только днем

Фото: Яндекс.Погода

Несмотря на оптимистичный долгосрочный прогноз погоды — все-таки за эти 10 дней целую неделю будет тепло — ночные температуры вряд ли кого-то обрадуют. По мнению синоптиков Яндекс.Погоды, после вечера столбики термометров будут опускаться до самых низких в этом месяце показателей. Например, в ближайшее воскресенье ожидают ноль.

Надеяться на появление солнца тоже не советуем: судя по прогнозам этого сервиса, погода в Челябинске на 10 дней будет пасмурной и местами дождливой. К счастью, будет хотя бы тепло.

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