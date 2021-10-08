Преподавателя Президентской академии в Челябинске могут уволить после неоднозначных высказываний

Лекция не понравилась студентке программы "Демография". Фото: Google Карты

После лекции по правовым основам госслужбы студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации написала заявление в ФСБ с просьбой проверить, правомерны ли высказывания преподавателя Алексея Шилкина о судебной системе, конституции и региональной власти. К заявлению слушательница курса приложила аудиозапись лекции. Сотрудник вуза написал ответное заявление в прокуратуру, обвинив ученицу и СМИ в клевете.

Выступил против прививки и присоединения Крыма

— Я пришла к началу лекции, опоздав на несколько минут. Всю лекцию добросовестно дословно записала в тетрадь, плюс особо выразительные моменты — на аудио, всего около часа, — рассказала «Комсомолке» студентка. — Неожиданно было услышать в стенах президентского вуза странные и неуместные цитаты диссидентов, которые меня огорошили, если честно. Звучали, помимо первых лиц государства, имена Текслер, Рыльских, Юревич, Сумин, Кадыров, которые не имеют никакого отношения ни к теме занятия, ни к академической литературе. Полагаю, поскольку у меня есть юридическое образование, все озвученное лектором вполне может обладать признаками экстремистских высказываний и нарушает сразу несколько статей уголовного кодекса. Звучало, что Крым и Севастополь захвачены, оскорбительные высказывания в адрес первого лица, личное мнение о том, что Конституция незаконна. Не звучало никаких ссылок на иных авторов и источники, кроме упомянутого в конце лекции некоего Пастухова как автора брошюрки «Криминальная Россия». Поскольку я мне могу давать оценку лекции и лектора, я направила жалобу в компетентные органы и в депутатский корпус.

В записи, которая оказалась в распоряжении «Комсомольской правды», нарезка по 2-3 минуты из самых острых высказываний, и контекст их оценить достаточно сложно. Преподаватель действительно говорит о Конституции, судебной системе, называет губернаторов, приводит пример взаимодействия с властью бывшего обмудсмена Алексея Севастьянова. Отдельно говорит о том, что прививка не защищает, но это больше похоже на неформальный разговор в перерыве.

В пресс-службе ФСБ по Челябинской области подтвердили, что обращение от студентки поступило.

Конфликт прокомментировали в Челябинском филиале РАНХиГС. В вузе предпочли не занимать ничью позицию, но поспешили уволить преподавателя.

— Алексей Шилкин не является штатным преподавателем Челябинского филиала РАНХиГС, — ответили в пресс-службе. — Он был временно привлечен к курсам Центра дополнительного образования на программе профессиональной переподготовки как специалист-консультант. Подобные высказывания являются недопустимыми. По их факту будет проведено внутреннее расследование. К преподаванию в РАНХиГС данный преподаватель больше привлекаться не будет».

Алексей Шилкин — преподаватель с интересной биографией. Он окончил исторический, а затем юридический факультет ЧелГУ. В 2000-х, кстати, работал в ЮУрГУ вместе с преподавателем Сергеем Логиновским, против религиозных высказываний которого также выступала одна из студенток. В 2018 году Следственный комитет возбудил против Алексея Шилкина уголовное дело, когда он был завкафедрой Южно-Уральского института управления и экономики. Уголовное дело суд прекратил, назначив меру уголовно-правового характера в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Сейчас Алексей Шилкин — директор Управляющей компании «Тополиная аллея».

Лекции по нацпроекту «Демография»

Стоит отметить, что лекция была не совсем для студентов. Обучение проходило для безработных граждан по нацпроекту «Демография» по переподготовке кадров. Преподаватель Алексей Шилкин не сразу вспомнил слушательницу, которая больше не стала ходить на лекции. Говорит, что она опоздала на полчаса, никак не выразила недовольство сказанным и постоянно что-то писала.

— В начале занятия я пояснил, что мой стиль предполагает, что часть высказываний будет звучать не в русле официальной традиции и идеологии, поскольку многие ученые мыслят иным образом, чем представители разных структур, принимающих нормативно-правовые акты, — пояснил Алексей Шилкин. — Получилась ситуация, что я, например, излагаю позицию Пастухова (политолог, публицист Владимир Пастухов. — Прим.ред,), который живет Лондоне и преподавал в Высшей школе экономики. Его позиция многим не нравится, так как он считает Россию криминальным государством. Я обязан слушателям указать, что некоторые отношения на госслужбе регулируются не только нормами права, но и понятиями, об этом говорит Пастухов, это не моя позиция.

Алексей Шилкин. Фото: соцсети

В ответ на заявление студентки Алексей Шилкин написал свое, о клевете, и направил в прокуратуру и УВД Челябинска.

— Я потребовал привлечь СМИ за клевету и опросить слушателей, которые там были, еще четверых, я буду настаивать на их опросе. До этого мы занимались две пары, не было ни одного негативного отзыва.

Преподаватель отметил что с 2018 года он отказался принимать экзамены и зачеты. Его студенты все сдают в автоматической системе.

— Договор со мной на данный момент не расторгнут, уведомление я не получал, — говорит Алексей Шилкин. — Если расторгнут, буду проводить публичные занятия на бесплатной основе, для меня это больше гражданская позиция. Я не оскорблял власть и не позволяю себе этого.

Студенты выступили в поддержку преподавателя. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Имеет ли преподаватель право на свое мнение

Это не первый случай, когда на преподавателей пишут заявления. Юриста Михаила Янина обвинили в лекции по тюремной лексике в школе, однако через пару недель шум в СМИ затих, а преподаватель вернулся к работе. Одна из студенток религиоведа Сергея Логиновского ни один год ходила по судам и журналистам, настаивая, что его лекции слишком субъективны.

— С моей точки зрения ситуация дикая, это же не школьники, совершеннолетние, взрослые люди, — высказал свое мнение один из преподавателей-юристов. — Преподаватель имеет свое мнение и может его высказывать. Не надо забывать о принципах демократизма. Знания предполагают различные точки зрения. К тому же, чтобы объяснить материал, нужно привести примеры, которые мы берем из СМИ или личного опыта. Но также не надо выходить за грань. Иногда не стоит называть конкретных фамилий.

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