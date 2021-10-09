Учеников заставляли учиться даже летом, а за прогулы оставляли без еды: суровая школа челябинского казачества

Как учили настоящих казаков. Фото: предоставлено Историческим музеем

На этой неделе в Челябинске отметили День учителя. Сегодня детей обучают сотни педагогов, а ведь когда-то каждый грамотный человек был на вес золота. В Историческом музее Южного Урала рассказали, как в регионе появились первые казачьи школы.

Уже с начала XIX века челябинское казачество активно тянулось к грамоте. Причем обучались станичники по белль-ланкастерской системе взаимного обучения, которую придумали два англичанина — священник Белл и учитель Ланкастер. Суть ее в том, что ученики-отличники под руководством педагога передают полученные знания менее знающим товарищам.

Первая казачья школа в Челябинской станице открылась в 1823 году. В ней преподавали чтение, письмо и арифметику. Учителями назначались грамотные казаки, которым эта «общественная нагрузка» засчитывалась за действительную службу. В Челябинске ими были сотники Смолин и Медведев. График обучения был довольно плотный: летом с 7 до 17 часов, а зимой с 8 до 16 часов, с обеденным перерывом с 11 до 13 часов.

Учеников в казачьей школе держали в строгости. За пропуск занятий без уважительной причины детишек штрафовали, или оставляли без обеда. Наказывали и тех учеников, кто на занятиях был «ленив, заглядчив, болтун». Телесные наказания были в ходу — учителю разрешалось ставить своих подопечных на колени и сечь розгами.

Даже в праздничные дни, когда занятий не было, ученики-казачата обязаны были явиться в школу до обеда «в опрятном платье и белье, с причесанными головами и вымытыми руками», и после переклички шли в церковь для «богомоления».

В казачьих школах с малолетства готовили к военной службе. Все учащиеся были разбиты на десятки, которые возглавляли десятники из «учеников, которые скромными в поведении и учебе окажутся». Десятник следил за поведением своих подчиненных и докладывал учителю об их проступках. При десятнике формировался караул из четырех человек, который наряду со сторожем охранял школу.

Впрочем, история Челябинской казачьей школы изучена слабо. Известно, что со второй половины XIX века они перешла на программы Министерства народного просвещения, рассчитанные на 4 года обучения. А в начале XX века вместе со станичным управлением была переведена в Сосновку. Причем точной даты этого события обнаружить пока не удалось. Но даже по этим отрывочным данным можно понять, что среднестатистический казак XIX века вовсе не был дремуче безграмотным человеком. Он знал таблицу умножения, умел читать и писать — совсем неплохо по тем временам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru