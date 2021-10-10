Среди погибших в авиакатастрофе в Татарстане парашютист из Челябинска

Олегу Кублицкому было 36 лет. Фото: Олег Кублицкий/vk.com

В списках погибших в авиакатастрофе самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана парашютист из Челябинска Олег Кублицкий. Информацию «Комсомольской правде» подтвердили в Челябинском областном аэроклубе ДОСААФ России.

На борту самолета находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Предварительно сообщается, что у Л-410 отказал один из двигателей.

— К сожалению, это правда, — сообщил начальник аэроклуба Михаил Драпиковский. — Олег часто ездил в Мензелинск в качестве тандем-инструктора, совершал прыжки.

Фото: Олег Кублицкий/vk.com

Информация дополняется.

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