«Золотая осень-2021»: Челябинская область собирает «урожай наград»

Губернатор Алексей Текслер представил вице-премьеру правительства РФ Виктории Абрамченко достижения южноуральского АПК. Фото: gubernator74.ru

В Подмосковье, в парке «Патриот» 5 — 8 октября прошла Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021». Делегация Челябинской области завоевала награды. Из 13 номинаций только на дегустационном конкурсе челябинские производители завоевали 71 медаль: 51 золотую, 18 серебряных и две бронзовые. Ждем еще медалей: итоги конкурса поведут в конце недели.

ВЛОЖЕНИЕ В АПК И ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ

Интерактивный стенд Южного Урала на выставке вице-премьеру Виктории Абрамченко представил губернатор Алексей Текслер. Достижений в сельском хозяйстве у Челябинской области много: по ряду позиций в переработке и производстве мы уверенно занимаем лидирующие позиции в стране. Агропромышленный комплекс региона обеспечивает потребности области в основных продуктах питания и стабильно поставляет продукцию в субъекты страны и за рубеж.

Виктории Абрамченко Алексей Текслер рассказал о реализации инвестпроектов региональных компаний «Ситно» и «Ариант».

Более 4 млрд руб. за три последних года компанией «Ситно» вложено в птицеводство и производство хлеба, муки, молочной продукции.

«Ариант» инвестирует 3,2 млрд рублей в животноводство. Компанией построен крупнейший логистический центр для хранения 25 тыс. тонн замороженной продукции в год. Расширяются производственные мощности: бойня, комбикормовый завод. Увеличивается племенное поголовье: для сохранения племенной структуры поголовья агрокомплекс закупил в Канаде 1,2 тыс. свиней элитных пород.

Глава региона представил вице-премьеру потенциал НПО «Сады России». В числе лучших агропредприятий региона — «Чебаркульская птица». На выставке представлены достижения Южно-Уральского аграрного университета — комплексные органоминеральные удобрения «Биоресурс».

КООПЕРАЦИЯ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

На выставке губернатор озвучил проблему нехватки зернового сырья, которую испытывает южноуральская перерабатывающая пищевая промышленность. По мнению главы региона, решить ее может внутрироссийская кооперация. Виктория Абрамченко пообещала рассмотреть вопрос об оказании поддержки.

Напомним, в сентябре Алексеем Текслером принято решение о выделении дополнительной помощи аграриям, пострадавшим от засухи. 500 млн руб. из областного бюджета предназначены на покупку семян и кормов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Челябинская область традиционно один из лидеров в переработке и в целом в сельскохозяйственном направлении в стране. Мы входим в десятку лучших почти по всем направлениям (4-е по производству яиц, 7-е — по мясу птицы, первые — по макаронным изделиям в стране). Общий товарооборот в сфере сельского хозяйства вместе с переработкой составляет 10% от ВРП — это много, учитывая, что мы промышленный регион.

И в этом непростом году у нас есть успехи — мы по всем направлениям растем. У всех наших крупнейших предприятий («Ариант», «Увелка», «Макфа», «Союзпищепром», «Ситно» и др.) есть портфели крупных инвестиционных проектов. При этом мы увеличиваем экспорт продукции. В прошлом году область побила свой же рекорд — на 180 млн долларов были осуществлены поставки за границу. В этом году, я рассчитываю, что у нас показатели даже будут лучше прошлого года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Челябинская компания «Сигма» — победитель Всероссийского конкурса «Экспортер года». Холдинг по производству и продаже растительных масел занял 1-е место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Малое и среднее предпринимательство».

В нашей области находятся производственные мощности холдинга «Сигма» по производству (розливу) растительных масел. В свое время деятельность компании явилась стимулом для значительного расширения посевов масличных культур на Южном Урале — почти в 15 раз за десять лет. Засухе вопреки в этом году в области впервые урожай подсолнечника, льна, рапса, сои составит 180 тыс. тонн.