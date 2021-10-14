Переведи свой автомобиль на правильное питание

Топливо проходит семь этапов проверки. Фото: Слава Степанов

Когда мы покупаем продукты, то всегда читаем состав на этикетке, выбираем только лучшее и полезное. Лучшие сыры, рыба и мясо. Но далеко не каждый делает также, заливая бензин или дизель в бак своего автомобиля. А зря — то, что «ест» машина, сильно влияет на качество езды. Рассказываем, почему заправляться на АЗС «Башнефть» в Челябинской области — это вкусно для машины и приятно для водителя.

ОТВЕЧАЕМ ЗА КАЧЕСТВО

Нефтяную компанию «Башнефть» в России знают хорошо. Она входит в состав «Роснефти» и пристально следит за качество бензина и дизельного топлива, которое продают автомобилистам. Все заправки (а их в стране больше 500!) реализуют топливо Евро-5, которое соответствует самым высоким экологическим требованиям и стандартам. А все почему? Потому что в «Башнефти» используют многоступенчатую систему проверки качества топлива. Прежде чем вы зальете топливо в бак, его проверят семь раз на каждом этапе доставки до конечного потребителя — от лаборатории на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе до самой автозаправки и даже «пистолета» на ней.

На заправке можно еще и поесть, отдохнуть и купить товары. Фото: Слава Степанов

ДОЛОЙ ОЧЕРЕДИ!

Технологии и скорость жизни мегаполиса не дают российским компаниям расслабиться. Уже второй год южноуральцы, которые заправляются на «Башнефти», делают это быстро. Им нет необходимости стоять в очередях, в ожидании пока нерасторопные водители добегут до кассира. Оплатить топливо можно прямо у колонки с помощью приложения «Яндекс.Заправки». Пользоваться им проще простого — указываете в приложении номер колонки, вид топлива, сумму и оплачиваете с привязанной вами банковской карты.

Нет смысла стоять в очереди! За бензин можно заплатить прямо из машины. Фото: Кирилл Вахитов

Это не только быстро и безопасно, что особенно актуально в условиях пандемии, но и выгодно. Собственные скидки и промокоды дает сервис «Яндекс.Заправки». Плюс к этому в приложении можно привязать бонусную карту «Башнефти». Программа лояльности у «Башнефти» отличная — за каждую заправку начисляются бонусы, которыми также можно расплатиться за бензин. Учитывая, что цены на АЗС ниже, чем в среднем по России на других заправках, покупать «еду» для своей машины здесь выгодно.

ОТДОХНУТЬ И ЗАКУСИТЬ

Заправляться на «Башнефти» быстро, приятно и… вкусно. Компания активно развивает сервис маркетов. Отправляясь в дорогу, вы всегда можете купить здесь необходимые товары, выпить натуральный кофе, а еще перекусить. Самой любимой едой в дорогу у челябинцев по праву считаются сэндвичи. В привычный ассортимент вошли и хот-доги. На «Башнефти» они авторские — то есть для каждого покупателя собирают свой, эксклюзивный хот-дог в зависимости от пожеланий по начинке и соусам.

Хот-доги у клиентов - в топе. Фото: Слава Степанов

Заправки перестают быть просто местом для «заливания» бензина: здесь можно посетить уборную, поесть, купить автомобильные товары и еду в дорогу. Процесс заправки — дело тонкое, уверены в «Башнефти». Поэтому всеми силами стараются сделать его комфортным для водителя и полезным — для машины. Все-таки правильное питание сегодня в тренде.

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