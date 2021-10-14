Всероссийская перепись населения Челябинска в 2021 году: в чем суть, когда пройдет и список переписных участков

В этом году перепись населения пройдет в электронном формате
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Всероссийская перепись населения проводится каждые 10 лет. Предыдущая завершилась в 2010 году, но из-за пандемии проект пришлось перенести. О том, когда пройдет перепись 2021 в Челябинске, в чем ее суть, на какие вопросы придется ответить и где находятся переписные участки, рассказываем ниже.
В 2021 году Росстат проведет перепись населения с 15 октября по 14 ноября. Это будет первая цифровая перепись: все данные соберут в электронном виде — через планшеты или госуслуги.
Этот проект нужен, чтобы понять, какое количество людей живет в населенных пунктах и чем они занимаются. По этим данным в дальнейшем будут формировать демографические, социальные и экономические программы, развивать инфраструктуру и перестраивать бюджеты для определенных нужд (строительства детских садов, дорог, газопроводов).
Каждый получит три бланка: два заполняют жители России и один — временно проживающие иностранцы.
Первой категории нужно будет ответить на 33 вопроса. На листе Л — информация анкетного характера: о поле, возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, национальности, образовании, состоянии в браке, количестве детей, источниках средств к существованию и занятости.
Во втором бланке — листе П — нужно будет рассказать о помещении, в котором живет человек. Вопросы будут касаться времени постройки дома, общей площади, количества комнат и видов благоустройства.
Временно находящиеся в России иностранцы будут заполнять семь вопросов в листе В про то, зачем они приехали в страну и как надолго.
ВАЖНО
Никакие документы, паспортные данные, точная информация о доходах и даже имена собственников не понадобятся. Все данные переписи будут обезличенными.
У жителей Челябинска есть три варианта участия в проекте:
1. Через госуслуги.
Все данные будут защищены от взлома, заполнять можно в любое время суток и с возможностью сохранения черновика. А еще некоторые данные будут подгружаться автоматически: например, про материал стен и дату постройки дома — из общедоступных баз данных.
ВАЖНО
После прохождения вопросов жителю Челябинска придет QR- и цифровой коды, которые нужно будет показать переписчику. Это поможет защитить записи в базе данных от дублирования.
2. На дому через переписчика.
Официальный представитель посетит квартиру, задаст вопросы и заполнит поля для ответов за вас — через планшет. О времени прихода переписчика можно договориться заранее, если позвонить на ближайший переписной участок.
ВАЖНО
Все переписчики носят униформу — шарф, жилет и сумку с символикой переписи. С собой у них планшет и удостоверение с паспортом.
3. В переписном участке или МФЦ.
Список переписных участков появится 15 октября на сайте Росстата или самой переписи. Жителю нужно будет прийти туда в рабочие часы участка и ответить на вопросы.
ВАЖНО
Перепись населения по телефону не ведется. Если вам позвонили и предложили ответить на вопросы — это мошенники.
Кроме того, вы должны знать: если вас нет на месте во время переписи, данные о вас могут передать ваши родственники. Главное, успеть это сделать до 14 ноября.
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