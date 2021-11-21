Ткет, прядет и изготавливает станки: студентка из Челябинска прославилась необычными хобби

Первая работа Ании – пады для лошади. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прядет, сама изготавливает ткань и шьет из нее необычные вещи. Все это про студентку из Челябинска Анну Закирову. Девушка всерьез увлеклась народным творчеством и превратила это в стиль жизни и работу.

НАЧАЛОСЬ ВСЕ В ШКОЛЕ

Своими руками девушка изготавливает пады для лошадей, юбки, вставки на рубахи, шарфы, половики, сумки, подушки, панно, небольшие коврики и палантины. Дома у Анны или, как она себя называет, Ании прялки и станки. Часть из них она сделала сама. А началось все с обычного кружка в школе.

— При нашей 12 школе в Челябинске был научно-образовательный центр. Он объединял несколько направлений, в том числе ткачество и прядение. Сначала заинтересовалась верховой ездой, потом уже в классе седьмом пришла к ткачеству, — вспоминает Анна. — Первая моя тканная работа — пады, защитная тряпочка для спины лошади, чтобы ей не натирало седло. Я сделала коллекцию из двух падов. Они заняли гран-при в международном конкурсе.

Около семи лет девушка развивается в выбранной сфере. На вопрос о том, чем привлекла эта сфера, ответила без промедления:

— Ткань и будущее изделие ты можешь проектировать и создавать сам. То есть задавать толщину, плотность и размеры, которые подходят именно тебе. Ты знаешь, из чего и как производилась эта ткань. И в принципе такие вещи очень приятно носить потом. Недавно сделала шарф и безумно радуюсь, когда его надеваю. Так и с тканными вещами со всеми.

Училась основам прядения и ткачества Ания у мастера в Центре творчества. При этом, девушка уверена, что освоить это ремесло можно и самостоятельно, стоит лишь приложить усилия.

— Проводя время за интернет-уроками, которых сейчас множество, за хорошей литературой, которая тоже сейчас доступна, можно освоить. Некоторые техники ткачества, которые были мне интересны, я осваивала по книгам.

— А в итоге ткачество стало для вас хобби или работой?

— Ткачество для меня в первую очередь является сохранением традиций, а потом уже реализацией себя через различные творческие проекты. Ткачество, прядение — хобби для меня.

Анна ездит в экспедиции по региону. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

НА ТОНКУЮ РАБОТУ МОЖЕТ УЙТИ ПАРА ДНЕЙ

В гардеробе Ании много вещей, которые она изготовила сама: сумки, юбки и шарфы. Но часть изделий идет и не продажу. Около 60% девушка делает на заказ и продает, а 40% оставляет себе.

— Когда начинаем изделие, уже знаем, для чего оно готовится. Если на конкурс, как правило, оно остается у нас на руках. Если мы ткем и шьем это для себя, то это, естественно, остается у нас. Но бывает так, что у нас заказывают какие-то вещи и изделия, — объяснила студентка-рукодельница.

Сколько зарабатывает, Анна не назвала. Говорит, что конкретные суммы высчитать сложно: все зависит от материалов и размера.

— В принципе шарф от полутора тысяч до пяти может стоить, сумки примерно в таком же ценовом диапазоне. Какие-то вещи попроще, типа браслетиков в районе 200-300 рублей, — рассказала девушка. — Сколько заказов поступает в месяц, не скажу. У нас есть Мастерская современного ткачества, участником которой я являюсь. Я тоже исполнитель заказов, но не центральный директор этой организации и по заказам не могу сказать. Сейчас мы делаем упор на инструменты для ткачества, а не на сами изделия. Каждый раз по-разному. Какой-то месяц заказов очень мало, а перед праздниками, например, много.

Почти половина изделий остается у мастерицы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Покупают необычные изделия обычные люди. Часто обращаются участники клубов реконструкторов. Работает девушка в свободное время, иногда на изделие уходит не одна неделя.

— Если это изделие масштабное — пальто, например, из собачьей шерсти, времени уйдет очень много. Но и стоить это будет соответственно. Пряжу надо спрясть, а потом из этого соткать ткань и сшить. А если простой браслет, то 10 минут. Если делаем большой пушистый толстый с нитками шарф, то буквально за день можно справиться. А если делаем очень тонкую работу, то пара дней на это уйдет, — объяснила Анна.

— Откуда берете идеи для изделий?

— Вещи, которые участвуют в конкурсах, мероприятиях и выставках, стараюсь делать с использованием орнаментов текстильных изделий, которые были найдены на территории Челябинской области. То есть берем традиционные для нашей территории орнаменты, немного интерпретируем либо оставляем так. Когда это необходимо, ездим по музеям. Выезжаем в экспедиции для изучения ремесел юга Челябинской области, в том числе прядения и ткачества. Также мы посещали челябинский краеведческий музей. Смотрели, какие в фондах есть тканные подъюбники, и задумывали воплощение.

Традиционные орнаменты народов нужно популяризировать для сохранения их культуры, уверена девушка. Орнамент есть и на любимом изделии Ании — юбке, которую сама соткала и теперь носит.

— В ней езжу практические на все мероприятия, защищаю свои статьи на конференциях. Это комплект: юбка и сумка. Они сотканы по мотивам казахских ковров, которые были найдены на территории Челябинской области. Это моя самая любимая работа, — с теплом произносит Ания.

В жизни девушка все же предпочитает одежду из обычных магазинов. Но дополняет образы тканым шарфом или поясом.

В любимой юбке, которую сделала сама, Ания часто ездит на конференции. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО, НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ ИЗГОТОВИТЬ

Мастерица изготовила для себя и различные станки для работы. Самый большой и сложный — прялка-лежак. Ее девушка сделала еще в школе, однако активно пользуется ей и сейчас. Все детали вырезала и скрепила девушка самостоятельно, но под руководством педагога Артема Цицуры. Было трудно, но Ания справилась и инструмент получился рабочим.

— Когда работаешь с деревом, и детали повторяются, очень сложно сделать их одинаковыми. Например, спицы, которых восемь штук в колесе, должны получится одинаковые. Высчитывала все буквально до миллиметра. Это было по-настоящему сложно. Когда за раз делаешь четыре спицы, они более-менее одинаковые. А на другой день сделаешь еще четыре, и они уже немножко различаются. То есть нужно было делать все в один день и по миллиметрам высчитывать, — рассказала о трудностях работы Ания.

Прялку делали для конкурса, а теперь Анна пользуется ей. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас Ания не изготавливает прялки. Но уже следующим летом Анна вместе с коллегами будет проводить образовательные программы по этой теме:

— Сейчас очень плотно работаем на территории Чесменского района. Выиграли президентский грант как раз на экспедиционные выезды и ремесленные программы для школьников Чесменского района. В них также входит ткачество и прядение.

За время, пока занимается ремеслом, девушка успела сделать много разных инструментов. Среди них настольный ткацкий станок, который стоит у Анны дома, и несколько рам для ткачества ковров.

— Как относитесь к высказываниям о том, что это мужская работа и девушка не должна изготавливать сама инструменты?

— Я считаю, что, если девушке это интересно, почему бы не попробовать изготовить что-то. К тому же мастерицы иногда сами не знают, с какой стороны подойти к инструменту и как бы им было удобно. А за ткацким станком работать именно им. Конечно, можно работать в тандеме: мужчина что-то делает, а женщина стоит рядом и говорит, как это делать. Но я думаю, что это будет не очень удобно, — посмеивается Анна. — Я особо внимание на такие комментарии не обращаю.

Девушка сама вытачивала детали для прялки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Анна учится на втором курсе по направлению религиоведение в ЧелГУ. На выбор направления повлияли и хобби девушки. Но кроме побед в ремесленных конкурсах, свою роль сыграло и участие в научных конференциях. Этим Ания продолжает заниматься и сейчас, а также пишет научные работы.

— Хотелось бы, чтобы ткачество и прядение оставались в моей жизни. Но после выпуска скорее всего буду работать по специальности, — призналась Ания.

Но пока в планах только поступление в магистратуру. На какое направление, пока не решила. Выбор стоит между историческим, этнологическим и религиоведческим направлением. Параллельно Ания развивается в разных сферах: выезжает в этнографические экспедиции по югу Челябинской области, принимает участие в спортивной жизни факультета, занимается верховой ездой и поет в фольклорном ансамбле «Горица».

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