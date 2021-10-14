На железнодорожном вокзале Челябинска установят стелу в честь 80-летия Танкограда

На перроне челябинского вокзала впервые будет организована реконструкция проводов на фронт челябинских танкистов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Все началось в декабре 2019 года. Тогда Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности проявил инициативу по установке на здании железнодорожного вокзала в Челябинске мемориального объекта, посвященного 80-летию Танкограда — уникального в мировой и отечественной истории оборонно-промышленного комплекса, созданного в годы Великой Отечественной войны в Челябинске. Инициатива была поддержана уполномоченными представителями Бессмертного полка России, Российской ассоциации Героев, ветеранского сообщества, краеведами.

НА «ПЕРРОНЕ №1»

В июле 2020 года после Указа Президента России о присвоении Челябинску Почетного звания «Город трудовой доблести», по предложению губернатора Челябинской области проект был дополнен — в комплекс включена мемориальная плита с текстом Указа. После обращения депутата Государственной Думы РФ, сопредседателя Совета шефов воинских частей Дмитрия Вяткина к руководству ЮУЖД были подготовлены проект монументального произведения.

А 27 октября того же года было принято решение Челябинской городской Думы об установке мемориального объекта. Фондом Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности были обеспечены изготовление, доставка и монтаж всех элементов мемориального объекта на стене конкорса здания железнодорожного вокзала в Челябинске на перроне №1.

Отметим, что работы по установке монументального знака начались к Дню образования Челябинской области и были завершены 6 октября 2021 года в День героев Танкограда. Мемориальный объект — подлинно народный проект увековечивания памяти о трудовых и ратных подвигах танкоградцев.

В июле 2020 года Указом Президента России Челябинску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Фото пресс-службы губернатора Челябинской области.

Из истории: 6 октября — Памятная дата Челябинской области — учреждена Законодательным собранием Челябинской области по инициативе депутатов Челябинской городской думы в 2016 году. С этого времени 6 октября отмечается, как День героев Танкограда. В этот день в 1941 году по решению Государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. И в последствии всего за 33 дня на ЧТЗ было освоено производство легендарного танка Т-34 (кстати, в Челябинске была изготовлена каждая пятая машина, выпущенная для фронта).

Уникальный Мемориальный объект — «Монументальное произведение «Стела «Челябинск-Танкоград» будет торжественно открыт 18 октября 2021 года.

Организаторы сообщили, что на перроне впервые будет организована реконструкция проводов на фронт челябинских танкистов (впервые она состоялась 18 октября 1941 года). Тогда первые танки из Челябинска были отправлены на фронт. На платформу подъедет паровоза и вагонов того времени. Эта историческая реконструкция будет проведена с участием исторических реконструкторов Военно-исторического клуба «Дивизион».

А перед этим здесь же выступят артисты Чебаркульского гарнизона, Совета молодежи ЧТЗ, будут представлены мобильные музейные выставки, посвященные Танкограду.

В мероприятии также планируется участие делегаций военнослужащих, юнармейцев, поисковиков, кадетов, представителей предприятий и организаций.

Церемония торжественного открытия Мемориального объекта — «Монументальное произведение «Стела «Челябинск-Танкоград» на железнодорожном вокзале Челябинска пройдет 18 октября 2021 года, начало в 14.30.

ДЛЯ СПРАВКИ

— Мемориальные плиты для «Стелы «Челябинск-Танкоград» изготовлены на предприятии АО «Коелгамрамор», на родине легендарного танкиста, дважды Героя Советского Союза С.В.Хохрякова.

— Латунные медальоны с изображением силуэтов бронетехники, изготовлявшейся в Челябинске и гербов России, Челябинской области сделаны на Златоустовской оружейной фабрике. Именно здесь в годы войны изготавливались легендарные «черные» танковые ножи для воинов Уральского добровольческого танкового корпуса.

— Ниже монументального знака установлена информационная табличка с гильзой боевого танка Т-34 с землей с Прохоровского поля, где в ходе Курской битвы состоялось крупнейшее танковое сражение в мировой истории, в котором приняли свой первый бой подразделения 63 Челябинской танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса.

— Перрон №1 — историческое место, где с 1941 года разгружались эшелон эвакуированных заводов, вместе с челябинцами и сформировавших Танкоград. Здесь же в 1945 году встречали победителей.

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