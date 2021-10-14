Сказки, стихи, детективы и классика – все собрано в «Галамарте». Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Свои первые книги и их увлекательные иллюстрации мы помним всю жизнь. В народном магазине «Галамарт» предаться ностальгии, выбирая подходящие книги для детей: малышей и школьников. А заодно и выбрать подходящую литературу для себя.

Для самых маленьких- раскраски, книги с многоразовыми наклейками, лабиринты, прописи и альбомы раннего развития. Интересные задания помогут в развитии мышления и мелкой моторики, а яркие картинки непременно его порадуют! К тому же это отличный способ занять детей в дороге.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Для книголюбов постарше в «Галамарте» есть захватывающие детские детективы. Среди них – истории Екатерины Вильмонто о приключениях сыскного бюро «Квартет» и Даши и Ко.

А что выбрать взрослым? Литературу по рекомендации друзей, или что-то новенькое, например, детектив «MoNSTRUM. Не верь глазам своим» Лины Леони определенно придется по душе всем, кто любит непредсказуемые интригующие истории, от которых буквально невозможно оторваться: так интересно, как будет развиваться сюжет на следующей странице.

Лина Леони. Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

«Мы сотрудничаем с «Галамартом» недавно, с конца прошлого года, - рассказала писательница. - Сейчас есть возможности для самостоятельной публикации книги в электронном варианте. Сначала я так и сделала, но позже издатель нашел меня сам, в этом мне повезло!».

Лина Леони также дала совет начинающим писателям: «Когда ты самоопубликовался, считай - ты уже на рынке. Книга сама по себе это бизнес-проект на многие годы вперёд и никогда не знаешь, когда она выстрелит, завтра или через 2 года. Поэтому никогда нельзя про неё забывать, нужно ее продвигать, всем рассказывать. Заниматься ее маркетингом».

Детектив «Не верь глазам своим» читатели приняли очень тепло; на данный момент Лина Леони готовит вторую книгу, и, как признается сама писательница, «осталось самое главное - концовка, важно ее не скомкать, поэтому я долго обдумываю сюжет».

Перелистывать страницы, вдыхать «книжный» запах, любоваться разноцветными книгами на полке – это одна из незаменимых радостей осени. А еще бумажные никогда не разрядятся.