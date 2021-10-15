В Челябинской области создали запас лекарств от коронавируса до конца 2021 года

Министр здравоохранения рассказал, как в регионе борются с коронавирусом Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области ситуация по заболеваемости коронавирусом остается напряженной. Открываются новые госпитальные базы, вводится обязательная вакцинация от коронавируса и QR-коды для посещения массовых мероприятий численностью более 100 человек. О свободных местах в больницах, усилении бригад скорой помощи, доплатах для врачей, диспансеризации для перенесших коронавирус пациентов и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Создан стратегический запас

— Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области достаточно напряженная, — отметил Юрий Семенов. — Но ситуация со свободным коечным фондом управляемая. Он контролируется министерством здравоохранения РФ. Еженедельно подаем данные, сколько у нас свободных мест в больницах. Эта цифра должна быть достаточно мобильная и зависеть от текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Челябинской области. Если видим, что количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, возрастает — увеличиваем коечный фонд.

При этом в регионе за свободными местами на ковидных базах следят ежедневно с начала пандемии. Больницы в любой момент должны быть готовы к перепрофилированию. Для этого создан стратегический запас медикаментов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, а сотрудники обучены для работы с пациентами с COVID-19.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам Юрия Семенова, в Челябинской области уже есть опыт перепрофилирования отделений под ковид, отработанный в первую и вторую волну заболеваемости. Терапию, например, могут переоборудовать за два-три дня, кардиологию — в течение недели. Это времени достаточно, чтобы выписать или перевести ранее госпитализированных пациентов и подготовить все необходимое для приема зараженных COVID-19.

— Мы уже знаем, где будут организованы красные и зеленый зоны, где и как должны поставить аппараты ИВЛ, — добавил Юрий Семенов. — В этом смысле ковидные базы у нас подготовлены еще с первой волны, и количество мест с кислородом у нас достаточное.

«До конца года обеспечены медикаментами»

В борьбе с коронавирусом без лекарств никуда. Их пациенты получают не только на госпитальных базах, но и для лечения на дому.

— Выдача медикаментов тем, кто лечится на дому — это один из очень важных звеньев оказания медицинской помощи, — отметил Юрий Семенов. — Должны выдавать медикаменты и ставить на патронаж на первично-сортировочном отделении — после проведения КТ и обнаружения небольшого поражения легких с невыраженной клиникой и без показаний к госпитализации.

Юрий Семенов напомнил, что в Челябинской области ранее были выделены деньги на приобретение медикаментов для амбулаторного звена. Буквально несколько дней назад на эти цели пришли средства еще и из федерального бюджета.

— До конца года мы совершенно точно обеспечены медикаментами, — сказал Юрий Семенов.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лечение пациента с коронавирусом — дорогое удовольствие. Точные суммы, в которые в среднем обходится помощь одному пациенту с COVID-19, министр здравоохранения не назвал, но отметил, что все зависит от тяжести протекания болезни. На вопрос, имеет ли сумма в 100 тысяч рублей что-то общее с действительностью, Юрий Семенов ответил:

— Да, но стоимость лечения пациента в реанимационном отделении с крайней степенью течения коронавируса еще выше.

«Стараемся уменьшить время прибытия скорой помощи»

Сложная эпидемиологическая ситуация отразилась на времени ожидания скорой помощи. Как рассказал Юрий Семенов, в настоящее время в Челябинской области делают все возможное, чтобы максимально уменьшить время прибытия скорой помощи к пациенту.

— Для работы привлекаем студентов 4 курса медицинских колледжей и мединститута, — рассказал министр. — К пациентам с коронавирусом стараемся направлять штатных сотрудников, на вызовы к другим пациентам — студентов с опытным фельдшером. Они помогают разгрузить скорую помощь. Увеличение сотрудников за счет студентов происходит на добровольной основе. Они помогают увеличить количество сотрудников и уменьшить нагрузку на амбулаторное звено, неотложную и скорую медицинскую помощь.

Говоря о нормативах обслуживания пациентов, Юрий Семенов назвал две цифры. В случае угрозе жизни скорая должна прибыть к пациенту в пределах 20 минут и оказать первую помощь. Но исследование на аппарате КТ к жизнеугрожающему состоянию не относится.

— Сегодня в Челябинской области работает 26 пунктов первично-сортировочного отделения, где проводится КТ, — уточнил Юрий Семенов. — Среднее время пребывания варьирует ото дня ко дню. Вообще от 40 до 50 минут — это среднее время пребывания пациента вместе с машиной скорой помощи на первично-сортировочном отделении в ожидании проведения исследования.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лидеры по количеству ПЦР-тестов

Челябинская область — в числе лидеров по количеству проводимых ПЦР-тестов. По нормативу, его должны делать пациентам из группы риска (старше 65 лет с хроническими заболеваниями) в течение 48 часов. Но сейчас время его ожидания немного увеличилось.

— Иногда мы не вписываемся в 48 часов. Бывают такие случаи, — не стал отрицать министр здравоохранения. — Но, чтобы полностью соответствовать нормативу, мы задействовали максимальное количество ПЦР-лабораторий — их в Челябинской области 31. Мы действительно одна из тех территорий, в которой делается большое количество исследований — в среднем около 13 500 в сутки. Тестируем всех, у кого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Чтобы правильно назначить лечение, сориентироваться по маршрутизации пациента, мы должны иметь мазок и понимать положительный он или отрицательный.

Говоря о той норме исследований, которая определена для Челябинской области, Юрий Семенов уточнил: должны делать 200 ПЦР-тестов на 100 тысяч населения, в проводят в два раза больше.

Выплаты врачам

На врачах с приходом очередной волны коронавируса лежит колоссальная нагрузка. Всех, кто работает с пациентами с COVID-19 в красных зонах и на амбулаторном этапе, а также задействован в прививочной кампании поощряют рублем.

— Федеральная программа поддержки врачей осталась, выплаты продолжаются, — сказал Юрий Семенов. — Было принято решение правительством и Минздравом РФ о доплатах за каждого вакцинированного пациента в медицинских и внемедицинских организаций. Она производится из федерального и регионального бюджетов. Это бонус медицинским работникам, в том числе, за выездную работу на пунктах вакцинации. В ближайшие дни будет решаться вопрос об открытии круглосуточных пунктов вакцинации. Ее проведение — это единственный способ, чтобы остановить пандемию и снизить количество заболевших. Конечно, это дополнительная работа, дополнительный риск для медработников, контактирующих с потенциально зараженными пациентами. Поэтому принято абсолютно верное решение об их поддержке.

Переболел? Пройди диспансеризацию

После коронавируса у многих остаются осложнения. Вирус коварен, и может привести к нарушению состояния здоровья пациента. Поэтому после выписки, если это необходимо, в Челябинской области организована реабилитация, в том числе в санаториях.

— Пациент может обратится в медицинскую организацию за направлением для прохождения реабилитации и пройти лечение тех осложнений, которые возникли после коронавирусной инфекции, — рассказал Юрий Семенов. — Также сейчас проводится углубленная диспансеризация для пациентов, которые перенесли коронавирус и находились в стационаре. Все медицинские организации к этому готовы.

Диспансеризация касается исследований определенных функций организма, в том числе могут назначить исследование крови и при необходимости провести КТ. Пройти обследование рекомендуют через полгода после выписки, чтобы определить, есть осложнения или нет, и вовремя их предупредить.

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