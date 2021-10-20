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Происшествия20 октября 2021 11:30

Из-под земли достали: водитель из Челябинской области закопал свой автомобиль после смертельного ДТП

Для этого он разрезал машину на части
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Машина была закопана на заброшенном участке. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Машина была закопана на заброшенном участке. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

27-летний житель Челябинской области сбил пешехода и решил «замести следы». Авария произошла ночью, когда на дороге никого не было. Вернувшись домой, он разобрал свой автомобиль Lada Priora и закопал по частям во дворе заброшенного участка в Коркинском районе.

Однако молодой человек не учел, что на дорогах стоят камеры. Полицейские отследили автомобиль и установили владельца. Доставать машину пришлось буквально из-под земли, с помощью экскаватора.

— Разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты, — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Дарина Клушева.

Водителя отпустили под обязательство о явке, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, с оставлением его места совершения (ч. 4 ст. 264). Молодому человеку грозит до 12 лет тюрьмы.

Водитель разрезал и закопал машину, чтобы избежать наказания за ДТП
Видео: ГУ МВД по Челябинской области

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