Топ-5 самых дорогих квартир Челябинска. Показываем, что внутри

В этом доме продают самую дорогую квартиру в Челябинске. Фото: chelyabinsk.n1.ru

На что только не наткнешься, пока просматриваешь объявления о недвижимости. Особенно удивляют квартиры, стоимость которых приравнивается к цене двушки за МКАДом. И если в Москве такие деньги оправданы, то что может столько стоить в Челябинске — остается загадкой. Мы решили посмотреть объявления о продаже самых дорогих квартир города и показать вам, что там внутри.

Двухуровневая квартира с «живописным» видом

Самая дорогая квартира в Челябинске стоит 33 млн рублей. Все бы ничего, вот только находится она даже не в центре города.

Это двухуровневый пентхаус. Фото: chelyabinsk.n1.ru

Жилье комфорт-класса — как написано в объявлении — продается в глубине Северо-Запада. На состояние дома жаловаться бессмысленно: его построили в 2014 году из монолитно-каркасных блоков. А во дворе — мангальная зона. Но неужели это стоит 33 млн?

Ремонт, кстати, неплохой. Фото: chelyabinsk.n1.ru

Смотрим, что же внутри. Оказывается, это не просто квартира, а двухуровневый пентхаус. Он занимает два последних этажа: 16 и 17. Площадь гигантская — 252 кв. метра. Наверное, чтобы навести там порядок, нужно потратить целый день. Да и найти в другой комнате вторую половину становится сложнее.

Судя по описанию, на верхнем уровне находятся кухня-гостиная, обеденная зона, гостевой туалет, спальня с гардеробом и санузлом. А на нижнем — еще 3 спальни, две гардеробные, два санузла и игровая комната с домашним кинотеатром. Работать на удаленке в такой квартире — одно удовольствие. Если нужно сменить обстановку, просто меняешь комнату. На полгода точно хватит — а потом сначала.

Справа вдалеке - кладбище. Фото: chelyabinsk.n1.ru

Дороговизны квартире придает и ремонт. Похоже, что здесь работал дизайнер: спокойные тона, монолитная мебель, натуральные на вид материалы. Редкость для таких дорогих квартир (и ниже вы в этом убедитесь).

А еще в эту стоимость входят 2 машиноместа на подземном паркинге. Кажется, выгодная сделка. Одно только «но»: роскошные панорамные окна выходят на… Махмутовское кладбище! Могилы, конечно, не под окном, но с последнего этажа погост хорошо видно. Так себе перспектива, не считаете?

Квартира с восемью кондиционерами и четырьмя спальнями

А вот этот стиль явно не вписывается в потолки 2,7 метра. Фото: avito.ru

Следующую квартиру в описании оценили как «роскошные апартаменты». И смело залепили ей стоимость: 25 млн рублей. Но есть ли роскошь в классическом стиле в квартире с низкими потолками? Все эти рюши, вензеля и массивные формы слишком тяжело смотрятся на фоне обычной, пусть и большой по площади квартиры.

Зато выдержан он везде. Фото: avito.ru

На 180 квадратных метрах уместили кухню, гостиную, четыре спальни, кабинет, гардеробную, кладовую и две ванные. Но такие деньги не просто за то, что обозначили вам, где есть, мыться и спать. Жилье напичкали разными датчиками, системами вытяжки и фильтрации и восемью кондиционерами! Видимо, расположение окон не самое удачное, иначе зачем бы охлаждать так много помещений?

В этой квартире, кстати, 8 кондиционеров. Фото: avito.ru

Добавило наценку и местоположение квартиры. Ее продают в «Западном луче» — комплексе, который считается одним из элитных в городе. Но всю «лакшерность» места неподалеку от бора съедает неумелая стилизация квартиры.

Квартира, заряженная на успех

Объявление у этого жилища начинается с фразы «Квартира, которую вы заслужили». И в голове крутится только один вопрос: «Что я такого сделал?». Судя по фотографиям, ремонт в ней делали после нулевых. Как раз тогда в моде были массивные кожаные диваны, нуарные цвета и многоуровневые потолки.

Здесь наверняка бы понравилось графу Дракуле. Фото: chelyabinsk.n1.ru

Вот только в мире, который сейчас стремится к минимализму и простым линиям, этот стиль становится чуждым. Действительно ли кому-то нравится алый туалет, как в фильмах ужасов, и неуютная спальня в черно-красных тонах, как у графа Дракулы? Даже если такие найдутся, готовы ли они заплатить за квартиру 22 млн?

Смогли бы вы расслабиться в душе, где такой кафель и подсветка? Фото: chelyabinsk.n1.ru

Интересно, что все это находится в кирпичном доме на Цвиллинга, который построили 15 лет назад. И здесь 262 квадратных метра! Помимо обычных для нас комнат здесь четыре ванных, два кабинета и три спальни. Видимо, квартира рассчитана на шведскую семью.

Оранжевые кухни вообще когда-то были популярны? Фото: chelyabinsk.n1.ru

Дополнительным бонусом для покупателей будет то, что квартира, по словам продавцов, заряжена на богатство и успех. Но, похоже, энергия на все это дело подорожала — иначе как объяснить эту сумму напротив объявления?

Квартира в кирпичном доме прошлого века

По фото и не скажешь, что этой квартире 23 года. Фото: chelyabinsk.n1.ru

Ну и какой же обзор дорогущих квартир без дома, которому уже сто лет в обед? Жильцы с улицы Коммуны продают трешку за 21 900 000 рублей. В здании, которое построили в конце прошлого века. Еще и на первом этаже. У таких квартир больше минусов, чем плюсов: взять те же прорывы канализации и запах из подвала, но надеемся, что там таких проблем нет.

Эта квартира стоит 21,9 млн рублей. Фото: chelyabinsk.n1.ru

За эту стоимость покупателям предлагают квартиру под ключ с видом на стадион Елесиной. Несмотря на то, что здесь все 200 квадратов, количество комнат скромное: одна спальня, одна детская, один гардероб, кухня-гостиная да два санузла.

200 квадратов на первом этаже - то еще удовольствие в старом доме. Фото: chelyabinsk.n1.ru

А вот ремонт здесь радует больше, чем в предыдущих объявлениях. Квартира отделана в серо-кофейных оттенках, что создает ощущения современности. И все-таки почти 22 млн — это чересчур.

Квартира с устаревшим лофтом

Ну и самым дешевым — но только в этом топе — будет объявление в элитном доме «Феникс де Люкс». Его построили 7 лет назад в районе ДК ЖД: тогда квартиры стоили непомерно дорого, ведь в эту сумму входили прачечная, фитнес-зал, кафе и прочие удовольствия богатой жизни.

Самая просторная по фото квартира оказалась с самым маленьким метражом - 120 квадратов. Фото: chelyabinsk.cian.ru

Но продавцы этой квартиры поставили достаточно скромную цену: 15,5 млн. На фотографиях квартира выглядит потрясающе: видно, что хозяева потратились и на дизайнера, и на отделочные материалы. Правда, стиль лофт, в котором и сделано жилье, уже не популярно.

Комнаты отделаны лофтом - этот стиль уже не популярен. Фото: chelyabinsk.cian.ru

Эту квартиру тоже продают вместе с мебелью. И это самая маленькая в нашем обзоре квартира: всего 124 квадратных метра. Но по сравнению с предыдущими, которые больше в два раза, она кажется просторнее. Мы бы назвали ее евро-двушкой: тут кухня-гостиная, спальня и гостевая комната.

Видно, что на ремонт и дизайнера хозяева не поскупились. Фото: chelyabinsk.cian.ru

Пишите в комментариях, какая из этих пяти квартир действительно стоит своих денег? И предлагайте варианте, сколько они на самом деле должны стоить?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru