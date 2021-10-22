19-летний художник из Челябинской области бросил университет и продает digital-картины за полмиллиона рублей

Парень продает картины за эфиры. Фото: Никита Елизарьев/vk.com

Никита Елизарьев из Миасса продал свою картину «Momentum» на аукционе Foundation за 1.888 ETH (эфир — вторая крупнейшая криптовалюта). В пересчете на доллары это 7300 или почти 500 тысяч рублей. В свои 19 лет парень бросил университет и зарабатывает цифровым искусством. Скоро его работы можно будет увидеть на выставке в Челябинске. Никита станет хедлайнером «Ярмарки современного молодого искусства ART1» в конце октября.

КАК ПОЯВИЛСЯ САМЫЙ ДОРОГОЙ АРТ-ОБЪЕКТ

— «Momentum» — это моя ключевая работа, с нее я понял, в каком стиле я хочу работать. Это трекинг (процесс определения местоположения и ориентации движущегося объекта в виртуальной среде. — Прим. авт.) в нашей сфере это VFx называется, когда в реально отснятое видео внедряешь графику 3d или 2d, — объясняет Никита Елизарьев. — За основу я беру металлический материал, который дает яркие отражения на объектах. Получается, как закаленный металл, все цвета становятся кислотными. Даже на траву, которая на столе, я накладывал материал закаленного металла. После этого видоса у меня сформировался свой стиль.

«Momentum» - первая успешная работа Никиты. Фото: foundation.app.

Никита рассказывает, что особой идеи у него не было. Просто заснял на видео свой рабочий стол, а дальше, уже во время работы с графикой, начали приходить образы.

— Сколько времени ушло на работу?

— Делал ее неделю, при этом в день сидел часа по полтора.

— Как прошел аукцион?

— Аукцион за картину начался с 2 тыс. долларов. Заруба получилось среди двух коллекционеров, — вспоминает арт-художник. — В итоге победил наш русский коллекционер Артем. Он купил мою работу за 1.888 эфира, это где-то 7,5 тыс. долларов.

— Это реальные деньги?

— Конечно, я их спокойно вывожу.

Готов променять красивые виды на жизнь в столице. Фото: Никита Елизарьев/vk.com

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И РОДИТЕЛЕЙ

Никита Елизарьев честно признается — закончил 11 классов только ради родителей. Да и в университет поступил тоже. Правда, доучившись курс, забрал документы.

— Я окончил 11 классов, пошел в Миасский филиал ЧелГУ, этим летом документы забрал, сейчас нигде не учусь, — рассказывает Никита. — Моей профессии это не нужно. Зачем мне корочки какие-то, я это для себя понял еще в 9 классе, когда ЕГЭ сдавал. Учеба не все в нашей жизни решает. Просто по уставу родителей пошел в 10-11-й класс и в университет. Когда уже начал зарабатывать нормально, понял, что это никакой роли в моей жизни не играет, не повлияет ни на что. Это просто такая система для государства.

Учиться в вузе не стал и не собирается. Фото: Никита Елизарьев/vk.com

— Как начал заниматься графикой?

— Сам учился. С первого класса начал ходить в художку, отходил три года. Дома рисовал граффити, образы всякие на бумаге. Потом плавно перешел в видеомейкинг, делал эдиты — это когда люди делают вырезки из сериалов под музыку со спецэффектами всякими. Я этим занимался лет 7. Просто скилы (навыки. — Прим. авт.) набивал в видеомейкинге, потом плавно перешел в 3d и всю эту digital-индустрию.

— Сколько сейчас зарабатываешь?

— Все работы, которые дропаю (делать картины для распродажи. — Прим. авт.), они у меня продаются. В основном они стоят 1,5 эфира, это где-то 300-400 тыс. рублей.

Эта картина о будущем родного города Миасса выставлена за 95 тысяч рублей. Фото: foundation.app.

ЧТО ТАКОЕ NFT ТОКЕН И КАК ЭТО РАБОТАЕТ

NFT расшифровывается как non-fungible token, в переводе — невзаимозаменяемый токен. По сути это ценная бумага, которая закрепляет право владения цифровым активом. Чаще всего объектами являются произведения компьютерного искусства, коллекционные цифровые предметы и онлайн-игры. Продают NFT-токены за криптовалюту Ethereum — аналог биткоина.

В 2021 году американский цифровой художник Майк Винкельман (ник Beeple) выставил на аукционе свое произведение «Каждый день. Первые 5000 дней». Работу художника Бэнкси «Morons (White)» купила блокчейн-компания Injective Protocol за 95 тысяч долларов, а затем сожгла во время трансляции в Twitter. Это был первый перевод материального искусства в виртуальный актив. Криптохудожник Пак продал обычный серый пиксель за 1,36 млн долларов на аукционе Sotheby’s.

— Один их коллекционеров недавно скупил еще три работы из моего дропа криптопорталов, — рассказывает Никита Елизарьев. — За эти три работы он получит в моем новом дропе бесплатную NFTишку, на которой сможет заработать.

Эта работа "AfterLabs" будет выставлена на ярмарке в Челябинске. Фото: foundation.app.

— Какие планы на будущее?

— Коплю на квартиру в Москве, хочу переехать. Планы по жизни — дальше развиваться в искусстве. Давно хочу связать с этим свою жизнь.

Свои работы Никита представит в Челябинске на «Ярмарке современного молодого искусства ART1», которая пройдет 28-31 октября на площадке «Россия — моя история». Картины будут транслироваться на LED экране.

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