Эти вещи могут жить вечно: челябинцы открыли в гараже цех по переработке пластика

Александр, его жена и друг Кирилл перерабатывают мусор в обычном гараже. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пакеты, крышки, станки и измельченный пластик. Несколько челябинцев сами собрали технику, которая превращают мусор в новые вещи: из отработанного материала делают сумки, кошельки, шопперы и даже строительные материалы. Волшебство происходит в обычном гараже.

Пластика в гараже много в самом разном виде. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ТЕХНОЛОГИИ КАК НА ЗАВОДАХ

Александр Слуцкер вместе с женой и другом открыли свое производство. В обычном гараже в центре Челябинска они перерабатывают пластик, прессуют, а из готового материала отшивают разные вещи и формируют твердые предметы.

— Мы с женой начали сортировать пластиковые отходы. Их у нас было больше 70%, начали сдавать. Тогда жили в Питере, еще особо не было инфраструктуры для вторички. А потом вернулись в Челябинск, в интернете подвернулся проект голландских ребят «Precious Plastic». Дэйв Хаккенс и его команда разрабатывают чертежи машин для переработки, которые можно собрать самому. Мне показалось это не сложным, привлек друга, и мы вместе начали заниматься новым делом, — рассказал один из организаторов проекта Александр Слуцкер.

Один из плюсов принадлежности к сообществу «Precious Plastic» — чертежи машин для переработки и формирования пластиковых изделий. Еще часть устройств парни разработали сами, хотя раньше с подобным не работали.

— Разработали дробилку двухвалковую, она не подключена пока, но работает. А дробилка, которую сейчас используем, по чертежу Дэйва Хаккенса: резку заказали и собрали, — признается парень.

при помощи этой дробилки измельчают пластик. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Эти технологии в целом схожи с теми, что используют на масштабном производстве. Сама суть очень похожа, уверен Александр:

— Там также все измельчается, но на заводе еще моется, у нас в гараже это пока невозможно. Нам все равно несут все чистое, с этим проблем нет. На заводах экструдеры намного больше, но технология в принципе та же.

Раньше Александр и Кирилл производственными машинами не занимались. Могли посмотреть что-то в бытовой технике, но не более. Поэтому пришлось изучать теорию еще и в этой сфере.

— У меня такой темперамент, что надо сначала попробовать, а потом уже познавать. Мы параллельно старались это делать. Поначалу чувствовалось сильно, что теории не хватает. Пришлось учиться, познавать с помощью интернета, — признается Александр.

Производством занимаются всего несколько человек: Александр, его друг Кирилл, которому и принадлежит гараж, а также две швеи: основная и запасная. Пока обходятся без помощи волонтеров. Но подумывают о привлечении добровольцев на сортировку и изготовление товаров.

Часть машин ребята разработали сами. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПЛАСТИК БЫЛ ЧИСТЫЙ

Производство находится в обычном гараже недалеко от городского сада имени Пушкина. Несмотря на холодную погоду, в гараже тепло и светло. К одной из машин подведена вытяжка. На стене напротив висят респираторы, которые при работе с некоторыми типами пластика все же приходится надевать. Большую часть помещения занимает пластик — в непереработанном виде, измельченный, спрессованный, в разных стадиях заготовок и готовые предметы.

В материале для переработки активисты пока не нуждаются — сложно справить даже с тем, что есть сейчас. О челябинском «Ценном Пластике» узнают через знакомых и социальные сети. В основном мусор приносят те, кто живет рядом, или не может попасть на «Разделяйку». Требований для приема не так уж и много:

— Главное, чтобы пластик был чистый. Мы не принимаем бутылки из-под масла, потому что их трудно отмыть в домашних условиях, — рассказал Александр. — Принимаем первую категорию — ПЭТ прозрачный и цветной. Вторую категорию, как твердую, так и мягкую. Четвертую категорию, полипропилен — пятую категорию и полистирол — шестую. Семерку пока не принимаем, но скоро будем.

При получении ребята разделяют пластик по категориям и, если нужно, цветам. А уже потом каждую категорию ждет своя переработка:

— Сумки, рюкзаки, кошельки, обложки для паспортов делаем на горячем прессе из мягкого полиэтилена: двойки или четверки. Запекаем в несколько слоев, остужаем и из этого листа можно кроить. А твердый пластик сначала нужно дробить в крошку. Ее подаем в экструдер, под давлением она разогревается, тает и вытекает в виде пластилина. Материал подаем в закрытую пресс-форму, остужаем и достаем уже твердое изделие.

Из крышек и бутылок из-под химии делают твердые и прочные предметы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Так из крышек и бутылок из-под бытовой химии получились небольшие плиточки разных цветов. Гору крышек можно превратить в симпатичную плиточку всего за 10-15 минут. Немного труднее сделать прутики из ящиков из-под овощей и фруктов:

— Эти прутки мы пробовали лить просто в квадратную профильную трубу. Из них в плане делать скамеечки, мебель. Они крепкие, — показывает Александр негнущиеся палочки. — Мы пробовали запекать на самодельном термопрессе. Первое, что на нем попробовали сделать, кроме мягких заготовок для сумок и кошельков, сидушку для табуретки. Запекли ее в гриль-сковороде квадратной. Крышки не дробили: поставили, запекли и так слоями.

Табуретка получилась весьма устойчивой и яркой из-за разных цветов крышек. Ее на память оставили в мастерской и теперь предлагают посидеть на ней гостям. Но любимой работы пока не сделали — уверены, что это еще впереди.

— Пока есть только прототип изделия. Эта гитара — больше арт, а в планах сделать рабочую версию, копию настоящей гитары. В принципе это реально. Мы планируем из большого отлитого куска вырезать по всем стандартам все ниши в корпусе, чтобы звукосниматели и электронику расположить. Гриф, наверное, вряд ли у нас получится в ближайшем будущем, поэтому его будем брать деревянный, — поделился планами Александр.

Первую, декоративную, гитару Александр и Кирилл сделали еще давно. Корпус запекали при помощи термопресса. Правда, не совсем грамотно. Сначала сделали, а потом подумали, признается сам Александр. Но гитара — не единственная цель.

— Хотим делать красивую мебель. И цветом научиться управлять при литье более умело. Из изделий хотим еще украшения делать. Жена предлагает бижутерию, тоже можно красиво сделать переливающиеся цвета. Скоро часы настенные появятся. Есть под них заготовки уже, — поделился планами мужчина.

Иногда приходится работать в маске и респираторе. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ВСЕ ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЕМ СЮДА

Полтора года ребята занимались «Ценным Пластиком» как хобби: приходили в гараж в свободное время, об оптимизации и не думали. Поэтому и продаж особо нет. Но сейчас проектом занялись плотнее. Так сколько зарабатывают Александр и Кирилл при помощи проекта?

— Цифр нет, не считаем. Мало. Пока работаем на энтузиазме. Все деньги вкладываем сюда. Сейчас нам нужна еще одна дробилка ротерная, уже почти нарисовали ее, сейчас нужно нарезать металл и собирать. Все, что приходит, тратим на развитие, — признался Александр.

Товары из переработанного пластика можно найти в аккаунте «Ценный Пластик. Челябинск» в Instagram. Ребята производят рюкзаки, поясные сумки, кошельки, шопперы, пеналы, а скоро начнут продавать и настенные часы. Продают и в офлайне, сумки размещены в нескольких магазинах. Также ребята участвуют в ярмарках и фестивалях.

— Для недели моды «Long Fashion Weekend Ural» мы сшили брендированные шопперы и поясные сумки. Это был непростой заказ: они просили все сделать черным. Пришлось отдельно выбирать черные пакеты в большом количестве, — поделился Александр.

Изделия из переработанных материалов можно вновь сдать на переработку. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЭТО НЕ МУСОР, ЭТО СЫРЬЕ

«Ценному Пластику» в Челябинске всего около полутора лет. К такому экологичному шагу Александр и его жена пришли не сразу:

— Сами мусор сортируем с 2018 года. Тогда, наверное, был переломный момент, осознанность пришла какая-то, уже очевидным это стало, — пожимает плечами мужчина. — Если кто-то идет, например, бутылку выкидывает в мусорку, я ее ловлю: это же сырье.

Пример с бутылкой Александр приводит смеясь. Но позже серьезно признается, что сподвигает близких и знакомых сдавать пластик, а не загрязнять им планету.

— Какие конкретные шаги простой человек может делать, чтобы стать более экологичным?

— Самое сложное, с чем сталкивается человек, который начинает не выкидывать ценное сырье, это его мытье. Мой совет: надо мыть сразу вместе с посудой. Потому что в основном большую часть пластика составляет упаковка из-под еды и ее проще помыть сразу после приема еды. Есть проблемы с хранением пластика, но мы почти каждый день работаем, к нам можно привозить каждый день.

Связаться с ребятами можно через сообщения в социальных сетях или по номеру телефона, который указан в группе в ВК.

Александр с женой стали сортировать мусор в 2018 году. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Если моем пластик, тратим воду. Тоже ущерб?

— Да, но это менее вредно. Несопоставимо с тем, чтобы пластик просто бросить в почву и оставить его там. Остатки еды смыть — не такой уж и большой расход. Тут можно глубже уйти в энергетику. У нас что вода, что электричество, не очень экологичными способами добываются. Нет тенденции на это.

— Почему важно этим заниматься?

— Загрязнения пластиком — это уже очевидная проблема. Он отравляет почву, воду, все живое. Вместо того, чтобы он лежал на полигоне, из него можно сделать ценные вещи, которые можно вновь перерабатывать. Бесконечный цикл. Например, пять циклов прошло переработки, он уже свойства свои потерял, можно смешать с пластиками первого и второго цикла, чтобы крепкости добавить.

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