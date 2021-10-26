В Курганской области сотрудника прокуратуры привязали за шею к машине и прокатили по земле

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области во время конфликта на автостоянке пострадал сотрудник прокуратуры. Сначала его избили, а после привязали за шею к машине и прокатили по земле. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник издания, конфликт произошел ночью на стоянке кафе «Светлана» между заместителем прокурора и местным фермером. Мужчины что-то не поделили и между ними завязалась драка, в ходе которой сотрудник правоохранительных органов был избит. Но фермер на этом не остановился и привязал прокурора за шею к машине и уехал, прокатив того несколько сотен метров по дороге.

Как сообщают СМИ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нападавшим оказался 37-летний мужчина. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

КП-Челябинск направил официальный запрос в прокуратуру Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только придет ответ, то мы его сразу опубликуем.

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