Рождаются с пневмонией: врачи ковидного роддома в Челябинске рассказали, как спасают малышей с коронавирусом

Недоношенных детей в ковидном роддоме стало больше. Фото: Ольга ЩАПИНА

В ковидном роддоме Челябинска нет ни одного свободного места, ни для мам, ни для малышей. Отделение в областной больнице №2 было перепрофилировано в апреле 2020 года. Врачи признаются: таких сложных беременных пациентов и новорожденных никогда не было. Если женщина с подтвержденным коронавирусом доносила ребенка до срока — это чудо.

— У меня нет никаких признаков, просто потеря обоняния, — рассказывает Алена. Женщине повезло, ей предстоит рожать самой и схватки уже начались. — Просто сдала ПЦР-тест и он оказался положительным.

— Сначала была напугана тем, что будут кесарить, — рассказывает другая пациентка Кристина. До срока ей осталось всего 4 недели, но они имеют большое значение для развития малыша. — Жду отрицательного результата, чтобы провести последние недели дома.

— А у меня заболел муж, думаю, с работы принес, — делится ее соседка по палате.

В роддоме нет ни одной свободной койки. Фото: Ольга ЩАПИНА

Такая оптимистичная картина в обычных палатах. В реанимации же вопросов задавать не принято. Там в основном лежат под капельницей, переживая за своих детей, которые в реанимации.

— В прошлом году у детей с положительным анализом на ковид клинических проявлений не было, — описывает ситуацию завотделением новорожденных Наталья Шхаева. — В этом году у детей проявляется температура, кашель, двухсторонняя пневмония. Увеличилось количество недоношенных детей меньше килограмма. Связано это с тем, что женщины болеют очень тяжело. Чтобы они получили усиленную терапию, их нужно раньше родоразрешить, поэтому число недоношенных деток увеличилось.

В инкубаторах лежат малыши с коронавирусом и пневмонией. Фото: Ольга ЩАПИНА

Еще утром в палате реанимации интенсивной терапии лежали трое таких недоношенных малышей. Состояние двоих стабилизировалось и их перевели. Если после рождения у ребенка два отрицательных теста, его отвозят в реанимацию обычных больниц или в отделение патологии в зависимости от того, может ли он дышать самостоятельно и усваивать питание. Но нередки случаи, когда малышей кладут на искусственную вентиляцию легких.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы №2 Екатерина Воропаева озвучивает интересные данные. За полтора года, как открыт ковидный роддом, здесь вылечили почти 5 тысяч беременных. И только трое из них были привиты, женщинам разрешили донашивать детей дома.

При ОКБ№2 работает консилиум, который помогает роддомам области в принятии сложных решений. Фото: Ольга ЩАПИНА

— Течение заболевания меняется не в лучшую сторону, — рассказывает Екатерина Воропаева. — В первую и вторую волну мы имели контролируемое течение заболевания. Мы лечили по клиническим протоколам и они подчинялись. Когда пришел в третью волну «Дельта»-вирус, купировать мы его не можем, разновидности заболевания протекают очень агрессивно. Беременные обращаются поздно, на пятый-шестой день болезни, когда уже большое поражение легких.

Когда минздрав разрешил прививать беременных после 22 недели и кормящих грудью, врачи стали делать ставки на вакцинацию. В идеале прививаться нужно еще при планировании беременности. Собираются даже открыть пункты вакцинации в роддомах, чтобы можно было поставить прививку сразу после родов.

В ковидный роддом на Гагарина привозят беременных со всего города. Фото: Ольга ЩАПИНА

В режиме "красной" и "чистой" зоны врачи ОКБ2 живут полтора года. Фото: Ольга ЩАПИНА

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