Юный дзюдоист из Челябинска отправился в Узбекистан исполнять мечту

Для Леши это первая поездка на такое большое расстояние. Фото: центр дзюдо "Электрометаллург"

Мечты должны исполняться! Правда? Особенно, если речь идет о страстном желании доброго и отзывчивого юного спортсмена. Шестилетний дзюдоист Алексей Шмотин давно хотел лично встретиться с певцом из Узбекистана San Jay, чью песню он случайно услышал на телефоне. И вот сегодня, 29 октября, благодаря поддержке ЧЭМК он исполнит свою мечту.

Алексей Шмотин уже два года занимается в центре дзюдо Дениса Ярцева «Электрометаллург», который курирует Челябинский электрометаллургический комбинат. Способный юный спортсмен, по словам его тренера — Кирилла Решетова — всегда отличался добротой и искренностью.

— У нас стояла «Коробка храбрости» — собирали игрушки и деньги детям. Так Леша, не задумываясь, принес свою копилку и все отдал, — говорит Кирилл Решетов.

Леша лично передаст сшитую одежду нуждающимся детям. Фото: центр дзюдо "Электрометаллург"

Однажды мальчик услышал на телефоне мамы композицию. Оказалось, песню исполняет певец и композитор из Узбекистана San Jay (Санжар Джавбердиев). Пять месяцев назад они списались в Instagram, начали общаться. От Санжара Леша узнал, что тот занимается, в том числе и благотворительностью — помогает детям. Добрый мальчик сразу же захотел помочь и попросил маму сшить одежду.

Ему понравились песни узбекского исполнителя SanJay. Они списались и подружились. Фото: sanjaymusicofficial/Instagram

— Спустя какое-то время нас пригласили лично отдать эту одежду и заодно посмотреть красоту Узбекистана, — рассказывает Кирилл Решетов. — Для Леши это первая поездка и первый перелет. Он очень рад. Но даже еще не знает, что я полечу вместе с ними.

От него же юный спортсмен узнал о благотворительности и решил тоже помогать детям. Фото: sanjaymusicofficial/Instagram

Но главное — его с нетерпением ждет друг — San Jay. В своем Instagram певец разместил трогательный пост:

— Я тебя жду, мой маленький друг!!! Я жду тебя с нетерпением!!! Я покажу тебе весь Узбекистан, накормлю самым вкусным пловом, раздадим твои вещи детям из малоимущих семей!!! Влюблю тебя в нашу страну!!! Прилетай скорее!!!

Леша добрый и отзывчивый мальчик. Фото: центр дзюдо "Электрометаллург"

Поездка, с организацией которой помог ЧЭМК, продлится восемь дней. За это время мальчик не только вдоволь наобщается со звездным другом, но и познакомится с дзюдоистами олимпийской сборной Узбекистана. В планах — прогулки по красивым местам Ташкента, Бухары и Самарканда.

Вместе с дзюдоистом в путешествие отправится его тренер Кирилл Решетов. Фото: reshetov.kirill/Instagram

Как рассказал Кирилл Решетов, в дружественный Узбекистан поедет не только одежда, сшитая для детей, но и подарки от челябинского центра дзюдо «Электрометаллург» и представительства федерации по дзюдо в Уральском федеральном округе.

В Узбекистане Леша встретится со спортсменами олимпийской сборной. Фото: центр дзюдо "Электрометаллург"

Школа дзюдо призера чемпионатов мира, участника Олимпиады и мастера спорта международного класса Дениса Ярцева — «Электрометаллург» — открылась в Челябинске в 2020 году. От других частных центров ее отличает то, что заниматься дети здесь могут бесплатно. Финансовую помощь оказывает Челябинский электрометаллургический комбинат, который помогает и с формой, и с ремонтом, и с оборудованием.

В планах экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре. Фото: центр дзюдо "Электрометаллург"

Новости компаний

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru