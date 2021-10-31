«Побольше таких, жили бы спокойно»: полицейский из Челябинской области вышел в финал всероссийского конкурса «Народный участковый»

Аманбол Турибаев вернулся в родной район. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Капитан полиции из Кизильского района Челябинской области вышел в финал конкурса «Народный участковый», который проводится МВД совместно с «Комсомольской правдой». Несколько лет назад Аманбол Турибаев отказался от работы в Челябинске и вернулся на родную землю, чтобы следить за порядком на малой родине.

— Я с детства мечтал быть полицейским. Хотелось, чтобы в мире был порядок, не боялись по вечерам ходить, поэтому после 11 класса пошел на юридический факультет, — рассказывает Аманбол Турибаев.

Финалист конкурса с детства мечтал быть полицейским. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

После обучения устроился участковым в Металлургическом районе Челябинска. За три года практически каждую семью знал в лицо. Детские представления о работе в полиции оказались далеки от реальности. Погони, борьба с мафией, перестрелки — это больше для фильмов, а в обычной жизни оказалось важнее другое — умение предвидеть преступление, поговорить с человеком, помочь ему. А это у капитана полиции получается хорошо, поэтому Аманбол Турибаев принял решение вернуться в родной Кизильский район.

— Я здесь вырос, людей знаю, они меня, многие обращались за советом, поэтому решил, что нужно возвращаться. Сейчас со всеми в контакте, всегда на связи, люди тоже обо мне хорошо отзываются. Работаем на доверии, — отмечает участковый.

Быть на связи для 34-летнего Аманбола Турибаева — самое главное. Ведь его участок — это не просто несколько домов, это несколько сел, поэтому за день участковому порой приходится наматывать километры. К счастью, в основном с профилактической задачей. Преступлений в районе немного, в основном административные — поспорили, похулиганили, долг не вернули. Бывают и преступления, связанные с употреблением или распространением наркотиков, все-таки рядом граница с Казахстаном. Но для Аманбола Турибаева низкая преступность — это главное достижение и показатель его большой работы. Это подтверждают и жители района.

— Я 38 лет живу здесь, Аманбола Байбуловича знаю давно. Он перспективный, отзывчивый. Я к нему обращался за юридической помощью, никогда не отказывал, всегда помогал. Преступность у нас не процветает, спокойно. Побольше бы таких участковых, жили бы хорошо, — поделился житель села Октябрьское.

Проголосовать за участкового из Челябинской области можно на сайте до 10 ноября.

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