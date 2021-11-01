В Челябинске водитель скорой помощи, пожаловавшийся на невыплату ковидных денег, получил доплату дважды

По данным правительства региона, в Челябинске в настоящий момент работают 402 водителя скорой помощи. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске усталость сотрудников скорой помощи и работу в напряженной эпидобстановке начали использовать в политических целях. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Она прокомментировала высказывания депутата Марселя Хазиева, который сообщил о том, что водителям скорой помощи приходится таксовать между сменами из-за маленькой зарплаты.

По словам Хазиева, водители скорой помощи работают таксистами из-за низких зарплат. А те, кто не выдерживают нагрузки, увольняются и идут работать в супермаркет. Он указал, что работникам не начисляют ковидные выплаты, а оклад составляет 20-23 тысяч рублей в месяц.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт назвала только два случая, когда назначение выплат решалось коллегиально и отметила, что никаких нарушений прав водителей не было.

— Решение по страховым выплатам принимается Фондом социального страхования комиссионно, на основании эпидрасследования, которое проводит Роспотребнадзор. В случае несогласия назначается дополнительная экспертиза, с которой ознакамливается каждый водитель. При этой экспертизе ни один из заявителей не высказал своего возражения. Сейчас по двум работникам направлены на дополнительное расследование эти случаи, и по ним будет принято комиссионное решение, и, если был случай контакта и подтверждено заражение во время рабочего дня или во время выполнения рабочих обязанностей, эта выплата будет осуществлена. Очень печально, что, к сожалению, в той эмоциональной нагрузке, в том ритме работы, в котором находятся водители их очень легко «завести», и этим пользуются недобросовестные политики. Это уже не первая история, которая не находит подтверждения, и людей просто используют в своих политических целях, — отметила Ирина Гехт. — Что касается страховых выплат, то в прошлом году на эти выплаты заявилось 48 человек, в этом году 52, более половины из них получили эти выплаты, некоторые даже дважды, в том числе один из тех, кто записан на видео.

Также вице-губернатор ответила «Комсомольской правде-Челябинск» на вопрос по поводу массового увольнения водителей скорой помощи. По итогам последних нескольких лет текучесть кадров составляла на уровне 40-50 человек в год. Не явился исключением и этот год.

— Станция скорой медицинской помощи работает по договорам с предприятием «Челябмедтранс», численность водителей в котором составляет 402 человека. Единственное, что в этом году мы наблюдаем увольнение пожилых людей, находящихся уже в пенсионном возрасте, что обусловлено усталостью и высокими нагрузками. Но тем не менее 54 новых человека было принято в качестве водителей в этом году на машины скорой медицинской помощи, — прокомментировала Ирина Гехт.

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