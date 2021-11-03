В Курганской области запретят все спортивные мероприятия и переведут часть школьников на дистант

QR-коды в регионе будут действовать и на следующей неделе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области со следующей недели вводит новые ограничения в регионе, чтобы сбить волну заболеваний. Меры будут действовать с 8 по 14 ноября 2021 года.

Так, со следующей недели запрещается (приостанавливается):

- нахождение несовершеннолетних граждан на объектах (территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга;

- проведение развлекательных мероприятий организациями и ИП, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания;

- проведение всех спортивных мероприятий;

- функционирование организаций культуры (кроме федеральных учреждений культуры, решение по режиму работы которых принимает Правительство РФ), за исключением проведения мероприятий в онлайн-формате;

- предоставление гражданам услуг в сфере физической культуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях.

Вместе с тем 8 ноября ожидается ряд послаблений. В регионе будет разрешено.

- работа зон общественного питания, в том числе фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ.

- проведение тренировочного процесса государственным учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки, и профессиональным спортивным клубам, принимающим участие в соревнованиях, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

- детские сады возобновляют свою работу в штатном режиме;

Также со следующей недели ученики младших и средних школ переходят на дистанционное обучение. Тоже самое касается и студентов техникумов, колледжей и вузов.

Работодателям рекомендовали перевести на удаленку непривитых сотрудников и тех, у кого есть медотвод от прохождения вакцинации.

Продолжает действовать решение об обязательной самоизоляции граждан в возрасте 60+ и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных, либо переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

Также в регионе действует масочный режим, а при посещении общественных мест нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации.

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