В Челябинской области предприятиям, трудоустраивающим подростков и бывших осужденных, компенсируют зарплату

Подростков берут на работу в свободное от учебы время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Далеко не все южноуральцы с легкостью могут найти работу. Особенно это касается тех, кто находится в трудной жизненной ситуации: подростки 14-18 лет и люди, освободившиеся из мест лишения свободы. Чтобы помочь им найти свое место в жизни, в Челябинской области действует специальная программа субсидирования заработной платы для предприятий, которые возьмут их на работу.

ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКИ И БЫВШИЕ ОСУЖДЕННЫЕ?

— Школьники 14-18 лет в силу возраста не могут полноценно работать, но у них есть возможность подрабатывать в свободное от учебы время и на каникулах. Для подростков, которые живут в малообеспеченной, многодетной или наоборот — неполной семье, состоят на учете в ПДН, это способ улучшить свою жизнь, помочь родным справиться с финансовыми сложностями, — объясняет начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Елена Чередникова. — А также это возможность попробовать себя в профессиональной деятельности. Вполне вероятно, этот опыт может стать решающим при выборе будущей профессии.

Вторая категория южноуральцев, попадающих под программу, бывшие заключенные. Как объяснила Елена Чередникова, после освобождения им не так-то просто найти работу. А при участии в программе человек уже заранее знает, что работодатель в курсе его истории и готов взять его в штат.

— Мы не ставим глобальную задачу трудоустроить всех подростков и бывших осужденных, в этом есть свои нюансы. Но и для нас, и для работодателей это, в первую очередь, социальная ответственность — так мы работаем над профилактикой преступности и рецидивов, — говорит Елена Чередникова.

КАК РАБОТАЕТ СУБСИДИЯ?

Программа «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы» действует в Челябинской области уже не первый год. В 2021 году уже устроились на работу 54 бывших заключенных и 324 школьника, хотя год еще не закончился и прием заявок от предприятий продолжается. Отбор компаний проходит на конкурсной основе. Участвовать могут юридические лица (кроме бюджетных) и ИП, не находящиеся в стадии банкротства и зарегистрированные в Челябинской области. В трудоустройстве освобожденных из УИН могут участвовать также НКО.

Школьников чаще всего устраивают в сферу благоустройства и ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем, кто решит взять в штат сотрудника из указанных двух категорий, регион возместит заработную плату пропорционально отработанному времени — 8 444,77 руб. в месяц за подростка 14-18 лет и 16 714,36 руб. в месяц за бывшего осужденного, но не более трех месяцев. На эти цели ежегодно из бюджета региона выделяется по 2 млн руб. субсидий на освобожденных их мест лишения свободы и по 6,3 млн руб. на школьников.

— Обычно трех месяцев достаточно для того, чтобы работодатель и сам сотрудник решили, будут ли продолжать сотрудничество. И, конечно, размер субсидии не говорит о максимальном уровне зарплаты. Компания сама решает, какую оплату труда назначить сотруднику. Но субсидия не будет превышать указанной суммы, — добавила Елена Чередникова.

По ее словам, в программе участвуют различные предприятия. Подростков чаще всего берут на работу в сферу благоустройства и ЖКХ — озеленение, подсобные работы; в курьерские службы и службы доставки, в типографию.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

Если компания приняла решение участвовать в программе, то первым делом необходимо подать в Центр занятости сведения о вакансиях. Затем по направлению ЦЗН трудоустроить сотрудника и отправить заявку на получение субсидии в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. После рассмотрения заявки с предприятием заключается соглашение. Как разъяснила Елена Чередникова, субсидия выплачивается после подтверждения трудоустройства и выплаты зарплаты.

— Это установленный регламент получения субсидии. В среднем от момента подачи вакансии до получения компенсации затрат на заработную плату уходит около двух месяцев, — говорит Елена Чередникова. — Заявки от работодателей мы принимаем ежемесячно.

Адреса Центров занятости населения можно найти на официальном сайте Главного управления.

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области,

г. Челябинск,

ул. Комсомольская, 18-а,

тел.: 8 (351) 261-51-22, 261-51-44, 261-51-19;

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