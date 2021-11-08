Самой холодной ночью будет минус 10 градусов Фото: Кирилл САДЫКОВ

В ближайшие полторы недели челябинцев ждет сильное похолодание. Правда, падение температуры на 10 градусов будет постепенным. Когда готовиться к минусу в период с 8 по 17 ноября 2021? Изучили прогнозы погоды в Челябинске на 10 дней и сравнили данные трех сервисов.

Фото: gismeteo.ru

По информации «Гисметео», в Челябинске в ближайшие 10 дней намечаются температурные качели с графиком три через три. Это значит, что каждые три дня погода будет кардинально меняться. С 8 по 10 ноября столбики термометров задержатся на уровне +3-4 градуса. Затем резко упадут до -4 и будут медленно выравниваться до нуля. С 14 по 16 ноября снова ожидается плюс.

17 ноября нужно готовиться к самому холодному дню: днем будет -5, а ночью -10 — таких температур этой осенью в Челябинске еще не было. К тому же, в следующую среду ожидается шквалистый ветер до 17 метров в секунду.

Что касается осадков, то 9 и 10 ноября обещают дождь, 12-14 — снегопады, а 15-16 — все вместе, то есть мокрый снег.

Фото: yandex.ru

Метеорологи Яндекс.Погоды уверены: тепло будет только с 8 по 10 ноября, а в остальные дни температура начнет колебаться примерно в одних и тех же значениях. В четверг, 11 ноября, днем может быть -3, через три дня температура поднимется до +2, а на следующей день уже опустится до -1.

Самый холодный день, по мнению синоптиков, предвидят раньше, чем по прогнозам «Гисметео» — 16 ноября. Тогда днем будет -5, а ночью -9. А вот 17 ноября потеплеет до минус трех.

Фото: weather.rambler.ru

Прогнозы синоптиков «Рамблер.Погоды» выведены в график. По нему видно, что самый большой разрыв между дневными и ночными температурами будет 12 ноября — на целых шесть градусов. А вот 10 ноября жители Челябинска не заметят разницу в погоде: и днем, и ночью обещают +2.

За эти 10 дней погода в Челябинске будет изменчивая. Жители застанут несколько метеорологических условий: среди пасмурных дней проберется один ясный — ждите его 11 ноября, а 10, 15 и 16 числа готовьтесь к снегопадам.

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