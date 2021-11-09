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ЗДОРОВЬЕ9 ноября 2021 3:24

Жители Челябинской области ждут по несколько дней, чтобы сдать ПЦР-тест на ковид: «У нас очередь 100 человек»

Направления дают на несколько дней вперед
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Брать мазок или нет, решает только медик

Брать мазок или нет, решает только медик

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинской области вынуждены ждать несколько дней, чтобы пройти ПЦР-тест на коронавирус. Это касается как тех, кто только подозревает у себя заразу, так и тех, кто уже переболел и хочет поскорее выписаться.

Читательница КП Ирина рассказала, что ее тете, проживающей в Миассе, 3 ноября дали направление на ПЦР только на 9 ноября. К тому времени женщина уже несколько дней лежала с температурой.

— Я написала жалобу в Instagram Ирины Гехт. В тот же вечер со мной связались из больницы Миасса и попросили все данные. Ранним утром следующего дня к тете приехали и взяли ПЦР. Врачи говорят: «А что вы хотите? У нас очередь 100 человек», — рассказала Ирина

Кстати, у женщины подтвердился ковид, позже КТ показало поражение 10%. Женщина уже получила необходимые лекарства и начала лечение.

А вот челябинка Оксана обнаружила ковид после возвращения из отпуска. Текст, сделанный в платной лаборатории, оказался положительным. Болезнь протекала легко, дело шло к выписке. 3 ноября на дом пришла врач и дала направление на ПЦР только на 6-е число.

— Я думала, что ПЦР возьмут сразу, ведь мой диагноз ранее подтвержден. Как я пойду в больницу на ПЦР? Вдруг я еще болею? А если выздоровела, то могу заразиться повторно, — возмущается Оксана. — В итоге я сдала тест платно. Отдала 2 тыс. рублей.

По правилам, частные лаборатории не должны принимать клиентов с подтвержденным ковидом. Но на деле это соблюдается не всегда.

Вопрос о долгом ожидании взятия мазка на ковид мы адресовали на брифинге министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову.

— Если есть подозрение, мазок должен браться в тот же прием и отправляться на исследование, — прокомментировал Юрий Семенов. — Дело в том не у всех есть подозрения на ковид. Брать мазок или нет, решает только врач или фельдшер, который пришел к пациенту.

Ранее в Челябинской области была другая проблема — люди не могли дождаться результатов ПЦР-теста. В Минздраве заявили, что решили проблему.

— Никаких проблем с выполнением ПЦР-тестов в лабораториях нет. Бывают единичные случаи, с которыми готовы разбираться. Если в течение 10 дней не приходит, давайте смотреть, — сообщил Юрий Семенов.

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