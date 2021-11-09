Жители Челябинской области ждут по несколько дней, чтобы сдать ПЦР-тест на ковид: «У нас очередь 100 человек»

Брать мазок или нет, решает только медик Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинской области вынуждены ждать несколько дней, чтобы пройти ПЦР-тест на коронавирус. Это касается как тех, кто только подозревает у себя заразу, так и тех, кто уже переболел и хочет поскорее выписаться.

Читательница КП Ирина рассказала, что ее тете, проживающей в Миассе, 3 ноября дали направление на ПЦР только на 9 ноября. К тому времени женщина уже несколько дней лежала с температурой.

— Я написала жалобу в Instagram Ирины Гехт. В тот же вечер со мной связались из больницы Миасса и попросили все данные. Ранним утром следующего дня к тете приехали и взяли ПЦР. Врачи говорят: «А что вы хотите? У нас очередь 100 человек», — рассказала Ирина

Кстати, у женщины подтвердился ковид, позже КТ показало поражение 10%. Женщина уже получила необходимые лекарства и начала лечение.

А вот челябинка Оксана обнаружила ковид после возвращения из отпуска. Текст, сделанный в платной лаборатории, оказался положительным. Болезнь протекала легко, дело шло к выписке. 3 ноября на дом пришла врач и дала направление на ПЦР только на 6-е число.

— Я думала, что ПЦР возьмут сразу, ведь мой диагноз ранее подтвержден. Как я пойду в больницу на ПЦР? Вдруг я еще болею? А если выздоровела, то могу заразиться повторно, — возмущается Оксана. — В итоге я сдала тест платно. Отдала 2 тыс. рублей.

По правилам, частные лаборатории не должны принимать клиентов с подтвержденным ковидом. Но на деле это соблюдается не всегда.

Вопрос о долгом ожидании взятия мазка на ковид мы адресовали на брифинге министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову.

— Если есть подозрение, мазок должен браться в тот же прием и отправляться на исследование, — прокомментировал Юрий Семенов. — Дело в том не у всех есть подозрения на ковид. Брать мазок или нет, решает только врач или фельдшер, который пришел к пациенту.

Ранее в Челябинской области была другая проблема — люди не могли дождаться результатов ПЦР-теста. В Минздраве заявили, что решили проблему.

— Никаких проблем с выполнением ПЦР-тестов в лабораториях нет. Бывают единичные случаи, с которыми готовы разбираться. Если в течение 10 дней не приходит, давайте смотреть, — сообщил Юрий Семенов.

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