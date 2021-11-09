Элла Памфилова заявила о полной смене руководства избиркома Челябинской области

Обновленный избирком начнет работу после 6 декабря. Фото: cikrf.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила включить в состав избиркома Челябинской области вице-губернатора Евгения Голицына и юриста партии «Единая Россия» Артема Миронова. Их кандидатуры утверждены на заседании ЦИКа. Действующий председатель Сергей Обертас покинет свой пост 7 декабря.

— В Челябинской области у нас полная замена руководства, — заявила на заседании Элла Памфилова. — Евгений Викторович (Голицын. — Прим. ред.) приезжал, мы с ним общались довольно подробно. Надеюсь, что в тесном взаимодействии и контакте решим те проблемы, которые были в области. Благодарю моих коллег по ЦИКу, которые выезжали в свое время, нащупали те нервные, слабые точки, которые есть в регионе. Вместе с вами, Евгений Викторович, будем систему выводить на новый уровень.

Действующий председатель облизбиркома Сергей Обертас выложил в инстаграме ироничный пост с подписью «Добби свободен».

— Я исполняю обязанности председателя до 7 декабря, — пояснил «Комсомолке» Сергей Обертас. — Я даже не подавал документы, чтобы войти в состав новой комиссии. В моей жизни наступит новый этап, поэтому Добби свободен!

Пока кандидатура Евгения Голицына предложена ЦИКом губернатору Челябинской области для назначения членом избиркома с правом решающего голоса.

— Будем работать, чтобы вам и нам не было стыдно за Челябинскую область и за организацию избирательного процесса в нашей области, — сказал в ответном слове на заседании Центризбиркома Евгений Голицын.

Евгений Голицын, вероятнее всего, станет новым председателем облизбиркома. Фото: gubernator74.ru

Артем Миронов предложен для назначения от Законодательного собрания региона также членом избиркома с правом решающего голоса. Юрист «Единой России» уже заявил, что приостановит свое членство в партии, чтобы занять новый пост.

Юрист "Единой России" Артем Миронов приостановит членство в партии ради должности в облизбиркоме. Фото Артем Миронов/vk.com

Ранее Челябинская городская дума утвердила на должность члена облизбиркома свою кандидатуру — вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую.

Нового председателя и его заместителей сформированная комиссия должна выбрать 6 декабря.

— Комиссия формируется из 14 человек, — пояснили в пресс-службе облизбиркома. — 7 назначает ЗСО Челябинской области и 7 — губернатор. На первом заседании комиссии тайным голосованием избирается председатель из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК России.

Если Евгений Голицын и Надежда Рыльская займут руководящие должности в избиркоме, они должны будут покинуть свои посты в правительстве и горадминистрации. Председатель, его заместитель, секретарь и 2 члена комиссии работают на постоянной основе и замещают государственные должности.

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