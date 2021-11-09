Бывшего замгубернатора Курганской области отправили в колонию за коррупцию

Сергей Пугин. Фото: пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя губернатора региона Сергея Пугина. Его признали виновным в получении взятки (ч.4 ст.290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области.

Как установил суд и следствие, в период 2018 – 2019 годов обвиняемый вместе с экс-главой Шадринского района Владимиром Осокиным и его заместителем Вячеславом Розниным изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядной организации ООО «Мультипласт». Эта фирма отвечала за строительство социально значимых объектов в селах Мальцево и Верхозино.

Однако здания, о которых идет речь, так были и не введены в эксплуатацию. Строительство не завершено, а деньги за выполненные работы были частично похищены.

Кроме того, было установлено, что за покровительство при выполнении подрядчиком муниципальных контрактов Пугин получил взятку строительными материалами от коммерческого директора ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. По оценкам следствия, их сумма превышает более 100 тысяч рублей.

Суд приговорил Пугина к восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 968 858 рублей. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного управления сроком на пять лет.

Бывший Глава Шадринского района Владимир Осокин был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Суд назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему в течение двух лет запрещено занимать руководящие должность на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Бывший заместитель Главы Шадринского района Вячеслав Рознин также был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как и Осокину ему в течение двух лет запрещено занимать руководящие должность на госслужбе и в органах местного самоуправления.

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