Коронавирус бьет не только по легким, но и сердцу: в Челябинской области зафиксировали случаи посковидного миокардита

Олег Лукин рассказал о последствиях коронавируса для сердца.

Переболевшие коронавирусом должны более внимательно следить за сердцем. Как оказалось, даже после лечения covid-19 вызывает опасные изменения. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM в Челябинске) рассказал главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске Олег Лукин.

Наиболее поражаемым органом при ковиде являются легкие. Об этом врачи предупредили сразу. Но сейчас появляются данные исследований, которые показывают, что коронавирус вызывает опасные изменения и в сердце.

— Я видел, к чему приводит коронавирус. Во что превращаются легкие даже сложно передать словами. Страдает и сердце, поэтому после лечения нужно тщательно следить за состоянием здоровья, — объясняет Олег Лукин.

После перенесенной пневмонии появляются одышка и аритмия. Последствия могут проявиться даже спустя год.

— Мы встретились с постковидными миокардитами, когда инфекция из организма ушла, но остался внутренний воспалительный процесс сердечной мышцы, — отметил опытный кардиохирург. — Развивается аритмия, снижается функция сердечной мышцы, появляется сердечная недостаточность. Сейчас таких пациентов не так много. Как описывают специалисты, это связано с иммунной системой, когда вирус запускает аутоиммунный процесс.

Сейчас ученые начинают отслеживать отдаленные последствия ковидной инфекции. У людей, у которых никогда не было проблем с сердечно-сосудистой системой, спустя год или полтора после ковидной пневмонии начинают появляться признаки сердечной недостаточности.

— По нашему опыту, если вовремя диагностировать возникающую проблему и вовремя начинать лечить, восстановление идет довольно быстро, — прокомментировал главврач федерального кардиоцентра Олег Лукин. — Но если это запускать, идет уже структурная перестройка сердечной мышцы, и последствия тогда останутся навсегда. Сейчас мы поднимаем вопрос об углубленной диспансеризации постковидных пациентов, чтобы вовремя выявить заболевания.

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