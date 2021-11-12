Пора в школу: в Челябинской области заканчивается неделя дистанта

Вакцинация формирует коллективный иммунитет. Фото: минздрав Челябинской области.

В школах Челябинской области заканчивается дистант. Уже в понедельник ученики вернутся к очным занятиям. О том, что дала неделя дистанта, рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА, НО СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

— Введение дистанционного обучения было связано, прежде всего, с заботой о здоровье наших деток. В Челябинской области заболеваемость ОРВИ, ковидом, гриппом выше эпидпорога на 50%. Чтобы разорвать тот инкубационный период, который необходим для развития инфекции, необходимы две недели, и было принято решение о введении на текущую неделю дистанционного обучения.

— Можно ли сейчас говорить о том, что дала неделя дистанта?

— Мы впервые с начала месяца видим снижение заболеваемости ОРВИ, в том числе и среди школьников. Потому и важно было для нас еще на недельку продлить их нахождение дома; и дистанционное обучение было введено, чтобы закрепить эту тенденцию, ведь инкубационный период длится две недели.

Мы видим, пока небольшое, снижение количества внебольничных пневмоний. Свободный коечный фонд составляет в регионе 18,5%. Но, тем не менее, ситуация остается сложной; высок процент бессимптомных больных — около 25%. Мы видим, что болезнь по-прежнему протекает тяжело. Потому сохраняем бдительность, проводим контрольные мероприятия.

— Какими темпами идет в регионе вакцинация?

— Активными. В сутки прививается, в среднем, около 20 тысяч человек. Сохранив темпы, мы достигнем к концу декабря уровня коллективного иммунитета в 80%. Он позволит обеспечить затухание инфекции. Если процент будет меньше, инфекция будет и дальше самоподдерживающейся, а не саморазрушающейся.

Потому призываю южноуральцев вакцинироваться и ревакцинироваться, иначе мы будем жить в этой истории еще очень долго.

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ «ДА»

— Мы пребываем в эпидпериоде по сезонным заболеваниям, как обстоят дела с вакцинацией против гриппа? В том числе, детского населения?

— Детей мы прививаем активно. Родительское сообщество в этом году фактически единодушно высказывается за вакцинацию против гриппа. Все понимают важность, тем более уже 6 случаев гриппа в регионе зарегистрировано. Привито около 40% детей, и сейчас, после возвращения к очному обучению, процесс продолжим.

— Постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой до 1 января 2024 г. продлено действие Санитарно-эпидемиологических правил в отношении организации работы детсадов, школ и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи. Под запретом — массовые мероприятия, такие как новогодние балы. Можно ли будет встретить праздники, например, по классам? Конечно, если эпидситуация позволит.

— Вот эта форма, празднования небольшими коллективами, и была предусмотрена, чтобы не смешивать коллективы. В классах проведение мероприятий однозначно возможно. Думаю, новогодние праздники дети в своих коллективах обязательно встретят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— У нас широкий перечень вакцинальных пунктов, есть и круглосуточные прививочные кабинеты. В самом большом, во дворце спорта «Юность», работа организована по принципу бережливой поликлиники. Человеку помогают оформить все необходимые документы, есть все удобства, приглашают в кабинку по очереди, можно отдохнуть, обязательно наблюдение после вакцинации.

Дополнительные пункты открыты в ледовой арене «Трактор», на арене в Магнитогорске, плюс в ТРК, где была возможность сделать отдельный вход.

Я приглашаю жителей на пункты вакцинации. Сегодня это единственный способ избежать болезни. Все введенные ограничения распространяются в основном, на тех, кто не привит. Надо прийти, обязательно вакцинироваться, а мы продолжим анализировать ситуацию в ежедневном режиме, чтобы принимать дальнейшие решения.

ЦИФРА

145 стационарных прививочных пунктов действует в Челябинской области. Всего в кампании

по вакцинации задействовано 60 медорганизаций. Плюс работает 71 мобильная вакцинальная бригада.

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